Bombardamentele asupra mai multor oraşe ucrainene s-au intensificat/ O clădire rezidenţială bombardată la Harkov (video)

Forţele ruse au intensificat bombardamentele asupra oraşelor ucrainene din centrul, nordul şi sudul ţării duminică seara, a declarat consilierul prezidenţial Oleksei Arestovici, citat de The Guardian preluat de news.ro

"Cel mai recent val de lovituri cu rachete a venit când s-a lăsat întunericul”, a declarat el postului local Belsat TV.

Arestovici a spus că al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, Harkov, din nord-est, încă se luptă pentru a evita un atac rusesc, în timp ce toate regiunile din Cernihiv din nord sunt atacate cu rachete.



Oficialul a descris o situaţie "catastrofală" la Bucha, Gostomel şi Irpin, unde eforturile de evacuare a locuitorilor duminică au eşuat. El a spus că guvernul face tot posibilul pentru a relua evacuările, relatează Associated Press.

O clădire rezidenţială din Harkov a fost bombardată, potrivit imaginilor transmise de Nexta.

Two residential buildings and an employment center were destroyed in air strikes in #Ovruch. Several apartment buildings were damaged. pic.twitter.com/B7XLLqjbmZ