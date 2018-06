Boney M și Liz Mitchell, concert aniversar la Sala Palatului

Boney M feat. Liz Mitchell, original lead singer, aniversează pe scena Sălii Palatului, printr-un spectacol full band, pe 28 octombrie, 40 de ani de când hit-urile ''By the rivers of Babylon'' şi ''Rasputin'' au cucerit lumea, informează un comunicat transmis AGERPRES.

În deschiderea show-ului va concerta invitatul special al evenimentului - Ottawan, celebru mai ales cu "D.I.S.C.O.", "Hands Up (Give Me Your Heart)" şi "Crazy music"."Când spui Boney M nu vorbeşti de nostalgie sau doar de anii '70 ori '80. Muzica lor se propagă peste generaţii, iar hit-urile lor continuă să fie recunoscute şi cântate de oamenii de toate vârstele, de pe întreg mapamondul. Au vândut mai mult de 150 de milioane de discuri şi s-au bucurat de succes mondial. Mai mult, trupa a făcut istorie. În 1978, Boney M a fost prima trupă din Occident care a concertat în Uniunea Sovietică, Leonid Brejnev (fost secretar general al Partidului Comunist rus) acordându-le personal permisiunea. Tot staff-ul trupei a fost transportat cu patru avioane militare la Moscova unde au avut loc zece concerte. 'Rivers Of Babylon' a fost cea mai de succes piesă a trupei. La nivel mondial s-au vândut peste 4 milioane de single-uri. În 1979, când Papa Ioan Paul al II-lea a aterizat cu elicopterul în Irlanda, un milion de oameni au început să cânte piesa 'Rivers of Babylon', Farian susţinând că atunci i s-a făcut pielea de găină", se arată în comunicat citat.

Citește și: Un alt exemplar "The Black Album" al lui Prince, cel de-al şaselea din nouă existente a apărut în Canada



Pe 28 octombrie, pe scena Sălii Palatului, fanii trupei vor avea ocazia să asculte din nou piese precum "Daddy Cool","Rasputin", "Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday" sau "Brown Girl in the Ring", într-un show live de două ore.



În perioada 6 - 17 iunie, biletele vor putea fi achiziţionate cu un discount de 25%, la preţuri cuprinse între 37,5 lei şi 150 de lei, iar tichetele de la categoria a 6-a la preţul de 30 de lei. Biletele se pot achiziţiona online de pe site-urile Eventim, Bilete.ro, Bilet.ro, Iabilet.ro, Blt.ro, Myticket.ro, precum şi din reţeaua magazinelor partenere şi de la casa de bilete a Sălii Palatului.