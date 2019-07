Brad Pitt și Leonardo DiCaprio împărtășesc o pasiune pentru olărit

Actorii americani Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, care au legat o prietenie mai profundă pe platourile de filmare pentru lungmetrajul "Once Upon a Time in Hollywood", împărtășesc o pasiune pentru olărit și petrec mult timp în studioul de sculptură al primului, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

"Brad are propriul studio de sculptură în locuința sa și lui Leo îi place să vină în vizită și să îl folosească", a declarat o sursă pentru publicația britanică The Sun.

"Câteodată petrec timpul cu prietenii artiști ai lui Brad, câteodată sunt doar ei doi. Leo aduce sendvișuri de la localul lor favorit, Fat Sal's, și petrec o noapte a băieților făcând opere de artă până dimineața", a mai spus sursa.

Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, "A fost odată... la Hollywood/ Once Upon a Time In Hollywood", cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie, va fi lansat pe marile ecrane pe 26 iulie. Filmul a avut premiera mondială la ediția de anul acesta a Festivalului de la Cannes, care s-a încheiat pe 25 mai. Aflat în competiție pentru prestigiosul Palme d'Or, filmul a obținut doar premiul Palme Dog, pentru cea mai bună performanță canină, acordat lui Brandy, un pitbull deținut de personajul interpretat de Brad Pitt.

În film, Brad Pitt joacă rolul dublurii unui actor, interpretat de Leonardo DiCaprio.

Brad Pitt este actor şi producător de film. El a primit un Glob de Aur, dar şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele "Strania poveste a lui Benjamin Button", "Armata celor 12 maimuţe" şi "Moneyball". În 2013, a primit primul său premiu Oscar din carieră, în calitate de producător al lungmetrajului "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave". O a doua nominalizare la Oscar ca producător a primit-o în 2016, pentru filmul "The Big Short".

Actorul Leonardo DiCaprio a primit pentru rolul din "The Revenant", de Alejandro G. Iñárritu, un premiu Oscar pentru interpretare, în 2016. Rolul din "Lupul de pe Wall Street" (2013), de Martin Scorsese, i-a adus cea de-a cincea nominalizare la Oscar într-o categorie de interpretare.