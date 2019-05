Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, încântaţi de colaborarea din 'Once Upon a Time in Hollywood' şi anunţă că vor să joace din nou împreună

Superstarurile hollywoodiene Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, reunite pentru prima dată pe marele ecran de cineastul american Quentin Tarantino, au declarat miercuri, la Cannes, că le-a plăcut să joace împreună şi speră să o facă din nou, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

"Suntem de aceeaşi generaţie, ne-am început cariera în acelaşi timp (...). A fost foarte uşor să lucrez cu Brad. Sper că am reuşit să construim legături cinematografice extrem de puternice", a declarat Leonardo DiCaprio în cadrul unei conferinţe de presă a echipei filmului.

"Am lucrat foarte uşor", a declarat la rândul său Brad Pitt. "A fost foarte distractiv, am râs mult (...) Sper să o putem face din nou", a mai spus el.

"Once Upon a Time in Hollywood", care va intra în cinematografe în această vară, este unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului, întrucât Tarantino este un cineast care atrage atât publicul larg, cât şi pe cinefili, dar şi pentru că pe afişul acestei pelicule se află două dintre cele mai mari staruri din această industrie.

În acest lungmetraj de două ore şi 45 de minute, filmat pe peliculă de 35 de milimetri, a cărui acţiune se desfăşoară la Los Angeles în 1969, în plină mişcare hippie, DiCaprio şi Pitt îi interpretează pe Rick Dalton, un actor de westernuri televizate, respectiv Cliff Booth, cascadorul care îl dublează în acele producţii. Aflaţi în căutarea celebrităţii, ei o au ca vecină pe actriţa Sharon Tate (Margot Robbie) şi ajung să se întâlnească apoi şi cu alte staruri, precum Bruce Lee şi Steve McQueen.

Salutat cu entuziasm de atât de fani, cât şi de criticii de specialitate, filmul, prezentat marţi seara la Cannes, este o odă a lui Tarantino pentru Hollywood. "Există foarte puţini oameni în lume care cunosc atât de bine cinema-ul şi televiziunea. Să vorbeşti cu Quentin este ca şi cum ai vorbi cu o bază de date... Acest film este povestea lui de dragoste în cinema", a mai spus Leonardo DiCaprio.