Asumarea răspunderii Guvernului pe alegerea primarilor în două tururi: propunerea USR-PLUS pentru Ludovic Orban, la Palatul Victoria

Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, după ce s-a întâlnit alături de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, că USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

Daca-si asuma raspunderea pe un proiect de lege, Guvernul se expune automat unei motiuni de cenzură.

Potrivit Constituției, Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comuna, asupra unui proiect de lege. Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzura, depusa în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, a fost votată.