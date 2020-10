BREAKING - Instanţa a validat mandatele consilierilor general. Cu o excepţie: Mitică Dragomir

Judecătoria Sectorului 1 a decis validarea mandatelor în cazul a 45 de consilieri generali ai Capitalei, însă a invalidat mandatul lui Dumitru Dragomir.

Printre consilierii generali validaţi de instanţă se află fostul selecţioner al naţionalei de fotbal Anghel Iordănescu, multipla campioana olimpică la canotaj Elisabeta Lipă, dar -şi actriţa Monica Davidescu, toţi aleşi pe listele PSD.

De asemenea, au fost validate mandatele consilierilor generali Vlad Voiculescu şi Ana Maria Ciceală (USR PLUS), dar şi Aurelian Bădulescu (PSD).

"Admite sesizarea secretarului general al Municipiului Bucureşti. Validează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti: 1. Lipă Elisabeta, 2. Iordănescu Anghel, 3. Davidescu Mariana-Monica, 4. Stoica Ioana, 5. Petrariu Vasile-Luliu, 6. Bădulescu Aurelian, 7. Pavel Marius-Adrian, 8. Şuhan Valeriu Nicolae, 9. Circa Honorius-Eduard-Adrian, 10. Maxim Marius-Cătălin, 11. Olteanu Cristian-Marian, 12. Enciu Mihaela, 13. Raiciu Anca-Daniela, 14. Comănici Ancuţa-Sorina, 15. Neacşu Lazăr, 16. Vasile-Voiculescu Vlad, 17. Ciceală Ana-Maria, 18. Mureşan Manuela, 19. Tudose Elena, 20. Gram Anamaria-Alina, 21. Rău Gabriel, 22. Smighelschi Cosmin-Victor, 23. Covaci Florin, 24. Rigu Andrei-Daniel, 25. Şerban Luminiţa-Gabriela, 26. Hristudor Sanda, 27. Necula Valentin, 28. Milea Dan, 29. Nicorescu Nicorel, 30. Cantea Iuliana-Roxana, 31. Petre Ştefania, 32. Tomescu Horia, 33. Deaconescu Cătălin-Ionuţ, 34. Bujduveanu Stelian, 35. Hazarian Constantin, 36. Socolovici Răzvan-Mihai, 37. Nicolaie George, 38. Puşcaş Ionel, 39. Mardarovici Diana, 40. Buşi Sebastian-Nicolae, 41. Purcărea Sorin, 42. Melciu Florin, 43. Moraru Adrian-Flavius, 44. Badiu Andrei şi 45. Ionescu Andrei-George", se arată în decizia Judecătoriei Sector 1.

Pe de altă parte, judecătorii au invalidat mandatele a zece consilieri generali, printre care se află şi Dumitru Dragomir.

"Invalidează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti: 1. Firea Gabriela; 2. Roman Petre 3. Dinu Corneliu-Constantin; 4. Pancu Daniel Gabriel; 5. Ilieşiu Sorin; 6. Băsescu Traian; 7. Constantin Ioana Felicia; 8. Neamţu George-Mihail; 9. Moise Costin-Sebastian şi 10. Dragomir Dumitru", se menţionează în decizie.

Cu excepţia lui Dumitru Dragomir, ceilalţi au renunţat la funcţiile obţinute în CGMB.

Hotărârea instanţei se comunică prefectului, secretarului general al Municipiului Bucureşti şi consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate au fost invalidate.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 3 zile de la comunicare.

Pe 8 octombrie, Dumitru Dragomir, ales pe listele PSD, declara că nu va renunţa la mandatul de consilier general.

"Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa. (...) Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul", spunea atunci Dumitru Dragomir.

Ulterior, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara că prezenţa lui Dumitru Dragomir în Consiliul General este "inoportună", iar situaţia acestuia va fi analizată de organizaţia partidului din Sectorul 3.

"Am avut o discuţie separată cu preşedintele organizaţiei Sectorului 3, deoarece am luat act de declaraţiile publice ale domnului Mitică Dragomir. Am cerut organizaţiei Sectorului 3 să analizeze de urgenţă situaţia, astfel încât până la validare să am o decizie a organizaţiei dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca şi consilier general al Capitalei. Eu mi-am expus punctul de vedere faţă de colegii mei, lucru normal, acum urmează decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aş dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali", afirma Ciolacu pe 9 octombrie.

Validarea consilierilor generali s-a făcut cu întârziere, deoarece au existat neclarităţi în legătură cu instanţa competentă să decidă în acest caz.

De altfel, primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, afirma săptămâna trecută că preluarea mandatului său va mai întârzia 7 - 10 zile, din cauză că, potrivit Codului administrativ, edilul general trebuie să preia mandatul odată cu Consiliul General, însă acesta nu a fost validat încă de instanţă.

"Din păcate, preluarea mandatului meu va mai întârzia 7 - 10 zile, ceea ce nu e deloc bine din perspectiva crizei medicale în care ne aflăm. Iată explicaţia: Codul administrativ spune că primarul general îşi preia mandatul (depune jurământul) odată cu Consiliul General. Şi primarul şi Consiliul trebuie validaţi anterior de instanţă. Codul administrativ are o formulare uşor neclară asupra instanţei competente pentru Bucureşti: primarul şi Consiliul sunt validaţi de judecătoria în raza căreia se află circumscripţia în care au avut loc alegeri. Tribunalul Bucureşti a validat mandatul meu acum câteva zile, apreciind că, întrucât nicio judecătorie de sector nu acoperă circumscripţia Bucureşti, competent este Tribunalul Bucureşti. Azi însă, printr-un alt complet, Tribunalul Bucureşti a trimis dosarul de validare a consilierilor generali la Judecătoria Sector 1. După motivare (peste 1 - 2 zile), dosarul va ajunge la Judecătoria Sector 1. Probabil Judecătoria va trimite la Tribunal. Se va constata conflict de competenţă şi dosarul va ajunge la Curtea de Apel, care va trimite la Tribunal. După asta vom mai aştepta două zile pentru un eventual apel", explica Nicuşor Dan pe 14 octombrie.