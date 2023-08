BREAKING - Marcel Ciolacu trimite Corpul de Control la Poșta Română: Să mă dea în judecată dacă vor

Premierul Marcel Ciolacu a decis să trimită Corpul de Control al premierului la Poșta Română. Totul vine în contextul în care Corpul de Control al Ministerului Digitalizării a efectuat deja un control la Poșta Română, iar când a descoperit neregulile cei de la Poștă au anunțat că vor da în judecată Ministerul.

”Am înțeles că sunt probleme, o să trimit și eu Corpul de Control al premierului la Poșta Română”, a precizat Ciolacu.

”Să mă dea în judecată, că am înțeles că a contestat Corpul de Control al ministrului Digitalizării”, a completat ulterior prim-ministrul.

Scandal monstru la Poșta Română

Compania Națională „Poșa Română“ a înaintat plângerile prealabil și a depus o cerere de chemare în judecată pentru Ministerul Cercetării și Inovării, la Tribunalul București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a decis prin două ordine de ministru să trimită controale la Compania Națională Poșta Română (CNPR).

„În ziua audierilor, înainte de învestirea noului Guvern, erau proteste în mai multe locuri din țară cu poștașii. Am spus-o și atunci că primul lucru pe care o să-l fac când ajung la minister va fi să vorbesc cu sindicatele – și asta am și făcut în prima zi de mandat. Am primit solicitări din partea sindicatelor, le-am trimis mai departe managementului Poștei Române, i-am chemat la discuții, le-am cerut o situație la zi a modului în care arată astăzi Poșta Română, le-am cerut o clarificare a situației de conflict cu sindicatele.

În urma numeroaselor plângeri, am dispus misiunea Corpului de Control la nivelul Poștei Române. Aștept rezultatele ca să văd câte din acele acuzații sunt concrete și se justifică, urmând ca în etapa următoare, în funcție de rezultate, să înaintez informațiile către Guvernul României” a declarat ministrul Bogdan Ivan.