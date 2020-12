BREAKING - Nicușor Dan anunță că votează PNL la parlamentare: 'PNL are cel mai solid program de guvernare și cel mai bun premier'

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, fondatorul USR, a anunțat miercuri că va vota PNL la alegerile parlamentare.

„Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un guvern PNL puternic este cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Desi sunt fondatorul USR consider cu toata onestitatea ca PNL este varianta cea mai buna pentru Romania azi. Nu vrea sa intru intr-o polemica cu USR. PNL are cel mai solid program de guvernare. PNL-ul are cea mai buna varianta de premier, pe Ludovic Orban, este o persoana pe care am cunoscut-o in aceste luni si pot sa spun despre el ca este o persoana de incredere, loiala oamenilor, cu viziune si anvergura, este cineva care vede mizele mari si mai are o calitate, e preocupat de rezolvarea problemelor. PNL-ul sub conducerea lui Ludovic Orban a dovedit ca are maturitatea sa se sacrifice pentru mize mai inalte. PNL-ul are o relatie corecta, deja functionala, cu presedintele Romaniei si cu mine, ca primar al Bucurestiului. PNL-ul este partidul care poate sa bata PSD-ul la alegerile parlamentare, asa cum a facut la alegerile locale”, a declarat Nicușor Dan.