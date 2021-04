Britanicul Lewis Hamilton a reuşit al 99-lea pole position din carieră

Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Emilia Romagna Grand Prix, a doua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, cursă care va avea loc duminică, la Imola.

Pentru Hamilton este al 99-lea pole position din carieră.

Locurile 2 şi 3 au fost ocupate de piloţii Red Bull Sergio Perez şi Max Verstappen, scrie News.ro.

Al patrulea s-a clasat Charles Leclerc (Monaco, Ferrari), al cincilea Pierre Gasly (Franţa, AlphaTauri), al şaselea Daniel Ricciardo (Australia, McLaren), al şaptelea Lando Norris (Marea Britanie, McLaren), al optulea Valtteri Bottas (Finlanda, Mercedes), al nouălea Esteban Ocon (Franţa, Alpine) şi al zecelea Lance Stroll (Canada, Aston Martin).

HAMILTON TAKES POLE!



It's the 99th pole position of his career ????



Perez and Verstappen complete the top three!#ImolaGP ???????? #F1 pic.twitter.com/ciLWHNUBj0