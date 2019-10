Cântăreţul şi compozitorul canadian Bryan Adams va concerta pe 11 noiembrie la Cluj-Napoca, iar biletele pot fi cumpărate prin reţeaua eventim.ro, potrivit news.ro.

Concertul programat să aibă loc pe BT Arena face parte din turneul „Shine A Light”, prin care artistul îşi promovează cel mai recent album, compus din 12 piese rock, pop şi R&B.

Preţul biletelor variază între 199 şi 289 de lei, în funcţie de zonă.

Bryan Adams, născut pe 5 noiembrie 1959, în Ontario (Canada), a devenit cunoscut pe continentul nord-american în 1983, odată cu albumul „Cuts Like a Knife”, al treilea disc al său. În următorul an, „Reckless” i-a adus recunoaşterea la nivel mondial. Piese ca „Run To You”, „Summer of 69”, „Please Forgive Me", „Everything I Do" şi „Have you Ever Really Loved a Woman" se numără între cele mai cunoscute single-uri ale lui. A lansat în total 14 albume de studio, cel mai recent, „Shine A Light”, apărut în martie 2019.

În anul 1992, Bryan Adams a câştigat premiul Grammy pentru cea mai bună piesă scrisă special pentru film sau televiziune. El a primit distincţia pentru melodia „(Everything I Do) I Do It For You", compusă pentru filmul „Robin Hood, prinţul hoţilor/ Robin Hood: Prince of Thieves”.

Bryan Adams a fost nominalizat de cinci ori la Globurile de Aur, de trei ori la Oscar şi a fost recompensat cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood.

Bryan Adams a mai concertat în România, la Bucureşti, în 2000 şi 2008.