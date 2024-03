'Bucătărașul Lulu', declarații tranșante despre plecarea sa de la Gașca Zurli: 'Cred că de prea mult bine nu pleacă nimeni'

Noi informații sunt dezvăluite cu privire la separarea trupei " Gașca Zurli ". Actorul Ionuț Varodi, cunoscut pentru rolul său ca "Bucătărașul Lulu" a vorbit despre despărțirea de Mirela Retegan și despre planurile sale de viitor pe care deja le-a pus în aplicare.

Cu o lună în urmă, comunitatea artistică era șocată de retragerea mai multor membri din celebra formație Gașca Zurli. Printre aceștia se numărau Vero Căliman, cunoscută ca „Fetița Zurli”, Ionuț Varodi (Lulu), cunoscut sub numele de „Bucătărașul Lulu”, și Răzvan Marin, care interpreta personajul Truli. După ce au părăsit formația, Ionuț Varodi, cunoscut pentru interpretarea sa ca Lulu și apreciat de mulți copii pentru spectacolele pe care le-a susținut, a mărturisit că lucrurile încep să se așeze în viața sa în ultima perioadă, conform click.ro.

„Viitorul meu sună foarte bine! În primul rând mi-am deschis propria agenție de publicitate, întrucât am fost și social media manager și am avut rezultate foarte bune, nu îmi pot ignora pasiunea pentru online. Deja am început să lucrez cu două companii și un artist. Pe lângă asta, îmi doresc să mă întorc pe scenă, încă nu știu sub ce formă, îmi doresc să cânt, să joc, să încerc cât mai multe lucruri noi. Nu îmi doresc să mă întorc acolo. Atunci când un lucru se termină, oricare ar fi motivul, e clar că e gata”.

După plecarea din Gașca Zurli, „Bucătărașul Lulu” a spun că îi lipsește un singur lucru:

„Întotdeauna o să îmi fie dor de energia lor. Copiii sunt cel mai greu public, dacă îi câștigi, știi că ești pe calea cea bună. Dar nu s-a terminat! O să lucrez chiar mai îndeaproape cu ei, sunt în discuții foarte avansate pentru postul de “profesor” la o școală de teatru. Când am stabilit ceva, anunț pe Instagram sigur. Acolo este locul în care petrec cel mai mult timp online”.

Răspunsuri rezervate

În momentul când a ales să își dea demisia, „Bucătărașul Lulu”, susținea public că este sătul de speculații, de victimizare și de manipularea unor anumite persoane. Ba mai mult, acesta mai adăuga și faptul că atmosfera din cadrul grupului se degradase considerabil

„Cred că de prea mult bine nu pleacă nimeni. A fost un proiect foarte frumos, o adevărată comoară pentru România și copiii ei, mă bucur și sunt recunoscător că am reușit să fac parte din el. Dar pentru binele meu psihic în primul rând, nu voi mai sta în medii în care nu sunt apreciat pentru munca depusă”.

Despărțire în parametri normali

„Bucătărașul Lulu” a mai spus și cum a fost acel moment în care a ales să își încheie colaborarea la Gașca Zurli cu Mirela Retegan:

„Nu ne-am certat. Probabil se aștepta la asta, demisia fiind punctul în care am fost adus. A fost o discuție puțin mai aprinsă decât în mod normal. Dar știam clar că tot răul e spre binele nostru”.