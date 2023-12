Bugetul pe 2024 al ANS este semnificativ redus: cererea de 1,2 miliarde de lei a fost redusă la 571 de milioane.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a declarat, marţi, că a solicitat un buget pentru anul 2024 în valoare de 1,2 miliarde de lei pentru instituţia pe care o conduce, însă a primit doar 571 milioane de lei, o sumă foarte mică în opinia sa.

Ea a subliniat însă că premierul României, Marcel Ciolacu, a asigurat-o că sportul va fi ajutat atunci când va avea nevoie, potrivit Agerpres.

"Am cerut 1.200.000.000 de lei şi am primit 571 de milioane... de lei, pentru că ar fi fost frumos să vorbim în euro. Aici intră şi bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Este un buget foarte, foarte mic. Dacă mă raportez la subordonate, unde vorbim despre sportivii pe care avem obligaţia să-i susţinem pentru că ei vor reprezenta România în 2028, 2032... pot spune că am cerut 650 de milioane şi am primit 252 de milioane. Dar există şi un 'dar'. Pentru că am avut o discuţie cu premierul României şi m-a asigurat că atunci când vom avea nevoie cu siguranţă va ajuta Agenţia Naţională pentru Sport care la rândul ei va ajuta mai departe federaţiile", a precizat Lipă.

Preşedinta a afirmat că prioritate în ceea ce priveşte finanţarea vor avea federaţiile cu sportivi calificaţi sau care sunt în cursa calificării la Jocurile Olimpice de la Paris."Noi avem şi un an fiscal atipic să spun aşa... începem invers în sport. Adică pregătirea începe după o ediţie a Campionatelor Mondiale, care se termină în septembrie-octombrie, iar din ianuarie aşteptăm bugetul ca să vedem ce facem. Ce pot să spun că e că anul acesta, după ce se votează bugetul, cele mai importante federaţii care sunt în pregătire cu sportivii sau care sunt în buza calificării şi au nevoie de finanţare, acelora nu le va lipsi nimic. Ele vor primi finanţare. Voi face echipă şi cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi vom găsi soluţiile cele mai bune ca să ne prezentăm cât mai onorabil la Jocurile Olimpice de la Paris. Pentru că eu nu mai vreau să aud de acest loc 45-46 (n.r. - ocupat de România în clasamentul medaliilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020)", a spus ea."Din nefericire azi avem doar 61 de sportivi calificaţi şi nu avem nicio echipă de jocuri sportive. Ceea ce e trist, pentru că nu e normal să primeşti buget, să organizezi evenimente, să ai sportivi şi să nu faci tot ceea ce e posibil pentru a se califica respectiva echipă. Sigur că peste tot calificările sunt foarte greu de obţinut, nu numai în sporturile de echipă. Dar nu e normal să nu avem handbal sau polo în delegaţia pentru Jocurile Olimpice. Deci delegaţia nu va fi una numeroasă, dar îmi doresc să compensăm prin valoare. Şi pentru asta trebuie să strângem rândurile şi să finanţăm acolo unde sportivii demonstrează că sunt foarte aproape de podium. Pentru că acum eşti pe locul 1, acum eşti pe locul 4... deci când eşti în zona asta e clar că ai valoare", a adăugat Elisabeta Lipă.Bugetul alocat Ministerul Sportului, care s-a transformat în vară în Agenţie Naţională pentru Sport, a fost în 2023 de 581,5 milioane de lei.