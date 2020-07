Bundesbank se aşteaptă la o scădere record a activităţii economice în trimestrul doi

Pandemia de coronavirus (COVID-19) va declanşa o scădere fără precedent a economiei germane, se arată în raportul lunar publicat luni de Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmit DPA şi Reuters potrivit Agerpres.

Trimestrul doi din 2020 va aduce probabil "cel mai sever declin al PIB-ului, în termeni reali, de la publicarea de către de Oficiul federal de statistică (Destatis) a datelor trimestriale, în 1970", avertizează Bundesbank.Joi, Destatis ar urma să publice datele preliminare privind evoluţia PIB-ului Germaniei în trimestrul doi din 2020, analiştii estimând un declin al economiei de peste 10%.În primele trei luni din acest an cea mai mare economie europeană a înregistrat o scădere de 2,2%, comparativ cu trimestrul patru din 2019.Cel mai sever declin anual al economiei germane, de 7,9%, a fost raportat în trimestrul doi din 2009, în perioada de vârf a crizei financiare globale.Raportul pe iulie al Bundesbank arată că "cel mai scăzut nivel al activităţii economice s-a atins probabil în aprilie". De asemenea, instituţia se aşteaptă ca excedentul de cont curent al Germaniei, sursa criticilor din partea UE şi a SUA, să fie sub 5% din PIB în fiecare an până în 2022, faţă de peste 7% din PIB anul trecut."Redresarea economiei germane a început deja, în urma relaxării restricţiilor şi a redeschiderii frontierelor, dar nu se va mai vedea boom-ul exporturilor din ultimul deceniu", a avertizat recent Alexander Krueger, economist la Bankhaus Lampe.Şi analiştii Bundesbank apreciază că "redresarea va continua în semestrul doi din 2020", iar măsurile de stimulare adoptate de Guvern vor sprijini aceste evoluţii.Luna trecută, Bundesbank a previzionat că economia Germaniei se va contracta cu 7,1% în 2020, apoi va creşte cu 3,2% în 2021 şi cu 3,8% în 2022, după ce cancelarul Angela Merkel a anunţat un plan de stimulare de 130 de miliarde de euro pentru perioada 2020 - 2021. Acest program se adaugă imensului plan de peste 1.000 de miliarde de euro pus în aplicare în martie, în perioada de vârf a pandemiei, şi care prevede ajutoare pentru firme şi împrumuturi garantate de stat în valoare de miliarde de euro.Estimările Bundesbank sunt în linie cu cele ale analiştilor şi ale Guvernului de la Berlin, care se aşteaptă în acest an la un declin al PIB-ului între 6% şi 7%.