Câți oameni au fost la mitingul PSD?

Estimările privind prezența la mitingul PSD variază drastic. În funcție de sursă, înțeleg că organizatorii au declarat că așteaptă oriunde între 300 000 și 600 000. Ambele cifre sunt absolut nefezabile în raport cu spațiul din piață. În tabăra cealaltă, Digi 24, a numărat doar 130 000. Contradicția cu estimări mai vechi nu a scăpat Internetului.

Totuși, de data asta pare mai ușor de estimat. Prezența scenei a scos din discuție spațiul neregulat din S-E și a obligat lumea să se așeze compact. Estimez că spațiul ocupat de manifestanți a fost de vreo 20 000 de mp (față de 30 000, cât am estimat în timpul manifestațiilor antiguvernamentale.

Estimarea este puțin conservatoare deoarece am tăiat niște spatii verzi și, în plus, am presupus că în zona de V a fost lăsată liberă circulația pe bulevard. Circulația se vede în unele filmări, dar acestea sunt făcute când deja era noapte. De asemenea am presupus că în E a fost lăsat un spațiu până în gardul Guvernului egal cu trotuarul pietonal.

Rămâne să estimăm câți oameni au fost. într-un articol anterior încercam discutam ce înseamnă o densitate de 7 metri.

7 oameni pe metru pătrat. Asta ar însemna că locul rămâne ca după Woodstock și că niște oameni pleacă de acolo în ambulanță.

Se pare că descrierea seamănă destul de bine cu mitingul PSD. Dar nu este, totuși, Woodstock, așa că hai să estimăm 6/mp. 6 X 20 000 = 120 000. Adevărul este că suprafața este puțin mai mare pe margini dar nici densitatea nu știm sigur că a fost egală peste tot. Cifra seamănă cu cea de 130 000 de la Digi (pentru prima dată de când fac estimări). Presupun că Digi a estimat tot 6 oameni pe metru pătrat dar pe o suprafață ceva mai mare.

A cui e mai mare (manifestația)?

Pentru protestele antiguvernamentale estimasem între 90 000 și 140 000 pe momentul de vârf, estimare pe care mai târziu am considerat-o puțin optimistă. O estimare separată a fluxului de oameni îmi dădea cifra aproximativă și cumva optimistă de 160 000.

Dar întrebarea este ce comparăm?

Dacă comparăm momentele de vârf, avantajul pare a fi în tabăra PSD, dar în limita marjei de apreciere. Dacă ne gândim la toți oamenii care au manifestat, atunci avem după cum urmează.

PSD: Total = București = 120 000, hai 130 000

Anti-PSD: Total = București (incl flux) + restul țării (să zicem 50% X București că suntem pe vârf) = 150 000 + 75 000 = ~~225 000