Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre relația pe care o are cu Liviu Dragnea: 'Nu am discutat despre remaniere'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, marţi seara, la TVR 1, că nu sunt disensiuni între el şi liderul PSD Liviu Dragnea şi că se tot încearcă să se acrediteze în spaţiul public ideea că ar exista tensiuni între ei. Tăriceanu a declarat că s-a întâlnit cu Liviu Dragnea şi au vorbit despre vizita pe care preşedintele Senatului a efectuat-o în SUA.

“Ne-am văzut după-amiază. Eu am fost toată săptămâna trecută plecat în SUA, după aceea am venit o singură zi în Bucureşti şi trei zile am fost plecat în ţară în campanie şi astăzi am apucat să ne vedem. Nu am discutat despre remaniere. Este o încercare disperată a unor suporturi media, site-uri, ziare, televiziuni să tot inducă această idee că sunt tensiuni între noi. Se încearcă să se acrediteze în spaţiul public această idee. Ne-am văzut, am stat de vorbă, i-am povestit lui Liviu Dragnea în câteva cuvinte cum a fost vizita în America în esenţă, nu cum a fost vizita, ci ce am discutat, asta e mai important”, a afirmat Tăriceanu, relatează Mediafax.

El a concluzionat spunând: “Nu sunt disensiuni între mine şi Dragnea, ca să fie clar”.

Tăriceanu a mai spus că nu a discutat despre o remaniere a miniştrilor ALDE din Guvern.