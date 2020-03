Calitatea aerului din India s-a ameliorat după instituirea măsurilor de izolare

Locuitorii Indiei au respirat luni un aer mai curat după ce măsurile de izolare la domiciliu impuse pentru combaterea răspândirii coronavirusului în marile oraşe din India au redus traficul şi stratul de smog, informează Reuters potrivit Agerpres.

Anul trecut, în India se aflau circa jumătate dintre primele 50 cele mai poluate oraşe din lume, potrivit companiei companiei elveţiene IQAir, industria, gazele de eşapament şi centralele pe cărbune fiind principalele cauze ale poluării.În prezent, New Delhi şi cel puţin 75 de districte se află în izolare, ca măsură de a împiedica propagarea virusului care a infectat cel puţin 341 de persoane în India, înregistrându-se şapte decese.Numeroşi indieni au urmat îndemnul premierului Narendra Modi de sâmbătă şi s-au autoizolat voluntar la domiciliu, drumurile, de obicei înţesate de maşini, ricşe, scutere şi autobuze, rămânând aproape pustii.În New Delhi, cea mai poluată capitală din lume, indicele calităţii aerului (AQI) a coborât luni după-amiază la circa 93, un nivel considerat moderat. Aerul din capitala indiană este de obicei considerat nesănătos, cu un indice de aproximativ 161 înregistrat în martie 2019, potrivit IQAir.În capitala financiară Mumbai, indicele a fost de 90, în comparaţie cu o medie de circa 153 în martie 2019. Calitatea aerului este considerată sănătoasă atunci când indicele coboară sub 50."(Scăderea) se datorează în principal reducerii imense a traficului vehiculelor", a spus Gufran Beig, director de proiect în cadrul agenţiei guvernamentale pentru monitorizarea mediului, SAFAR.Drept urmare, vârfurile zgârie-norilor învăluite de obicei în smog, au fost vizibile, iar câţiva rezidenţi au spus că au văzut mai multe stele decât de obicei.Poluarea atmosferică din India a provocat moartea a 1,24 de milioane de persoane în 2017, potrivit unui studiu publicat în Lancet Planetary Health.Există cercetători care au asociat poluarea cu un risc crescut de infecţii respiratorii virale - inclusiv COVID-19, boala provocată de infectarea cu noul coronavirus."După ce criza va lua sfârşit, va fi la fel de rău ca înainte", a spus Braganza în timp ce se plimba pe o stradă liniştită din Mumbai.