Campanie de donaţii pentru ajutorarea personalului medical al Spitalului Târgu Cărbuneşti

Reprezentanţii Spitalului de Urgenţă Târgu Cărbuneşti au anunţat, vineri, că au lansat o campanie de strângere de fonduri din donaţii pentru a ajuta personalul medical implicat în lupta cu COVID-19, potrivit Agerpres.

Potrivit unui anunţ al conducerii Spitalului de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, din fondurile donate vor fi achiziţionate echipamente de protecţie pentru personalul medical din spital şi structurile de urgenţă, dezinfectanţi, dar şi echipamente şi aparatură medicală.

"Persoanele juridice care doresc să doneze bani, medicamente, materiale sanitare sau orice fel de ajutor trebuie să ştie că este nevoie de încheierea unui contract de sponsorizare. Persoanele fizice pot efectua donaţii în numerar în contul unităţii. Se va specifica la obiectul transferului Donaţie COVID", se arată în anunţul respectiv.

Spitalul Târgu Cărbuneşti a fost ales de autorităţi pentru tratarea exclusivă a persoanelor infectate cu coronavirus.

Citește și: Streinu Cercel, despre testarea din Capitală: 'Dacă modelul va fi de succes, îl replicăm în țară'

Totodată, la iniţiativa unor medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, mai mulţi oameni de afaceri din municipiu au fost de acord să achiziţioneze o linie completă PCR, pentru testarea şi diagnosticarea certă a pacienţilor infectaţi COVID-19 şi să doneze respectivul laborator genetic unităţii medicale.

"Este o linie care va permite diagnosticul genetic şi pentru altă patologie infecţioasă pe viitor, deci este deosebit de util pentru un spital judeţean. (...) Am trecut în etapa următoare a proiectului nostru, şi anume am semnat contractul cu furnizorul şi am plătit avansul pentru linia PCR.

Sperăm ca în 4 săptămâni să reuşim să devină funcţional. Continuăm împreună, le mulţumesc zecilor de prieteni care, prin donaţiile lor, fac posibilă realizarea acestui proiect", a scris, pe pagina sa de Facebook, medicul Bogdan Niculescu.