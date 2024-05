Video Plaja Copacabana din Rio de Janeiro a devenit un imens ring de dans. 'Regina muzicii pop' a susţinut un concert gratuit 'în cel mai frumos loc din lume'

Madonna a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana sâmbătă seara, transformând întinderea de nisip din Rio de Janeiro într-un imens ring de dans, plin de o mulţime de fani ai artistei, informează AP, citat de news.ro.

A fost ultimul spectacol din cadrul turneului The Celebration, prima sa retrospectivă, care a început în octombrie la Londra.

"Regina muzicii pop" a început spectacolul cu hitul ei din 1998, "Nothing Really Matters". Aplauze uriaşe s-au ridicat din mulţime. Alţii au ţinut petreceri la domiciliu în apartamentele şi hotelurile luminate puternic, cu vedere la malul mării. Elicopterele şi dronele zburau deasupra, iar bărcile cu motor şi cele cu pânze ancorate în largul plajei au împânzit golful.

"Iată-ne în cel mai frumos loc din lume", a declarat mulţimii Madonna, în vârstă de 65 de ani. Arătând priveliştea oceanului, munţii şi statuia lui Christ the Redeemer care domină oraşul, ea a adăugat: "Acest loc este magic".

Madonna a interpretat celebrele sale melodii, printre care "Like A Virgin" şi "Hung Up". Pentru introducerea piesei "Like A Prayer", capul ei a fost complet acoperit de o pelerină neagră, cu un rozariu în mână.

Vedeta a adus un omagiu emoţionant "tuturor luminilor strălucitoare" pierdute din cauza SIDA în timp ce a cântat "Live to Tell", în spatele ei apărând fotografii alb-negru ale persoanelor care au murit din cauza acestei boli.

Mai târziu, pe scenă i s-au alăturat artiştii brazilieni Anitta şi Pabllo Vittar.

Se estimează că 1,6 milioane de persoane au asistat la spectacol, a relatat G1, citând agenţia de turism a primăriei din Rio. Această cifră este de peste 10 ori mai mare decât recordul de audienţă al Madonnei, de 130.000 de spectatori, înregistrat la Parc des Sceaux din Paris în 1987. Site-ul oficial al Madonnei a prezentat spectacolul ca fiind cel mai mare din cariera sa de patru decenii.

Primăria a realizat un raport în aprilie, estimând că acest concert va aduce 293 de milioane de reali (57 de milioane de dolari) la economia locală. Potrivit asociaţiei hoteliere din Rio, capacitatea hotelurilor urma să ajungă la 98% în Copacabana. Fanii veniţi din toată Brazilia şi chiar din Argentina şi Franţa au căutat Airbnbs pentru weekend, a precizat platforma într-un comunicat. Aeroportul internaţional din Rio de Janeiro prevăzuse un plus de 170 de zboruri în perioada 1-6 mai, din 27 de destinaţii, a precizat primăria într-un comunicat.

"Bine aţi venit, regină!", scria pe reclamele Heineken lipite în tot oraşul, cu litere deasupra unei imagini a unui capac de sticlă răsturnat care semăna cu o coroană.

Heineken nu a fost singura companie care a încercat să profite de pe urma entuziasmului. Barurile şi restaurantele au pregătit cocktailuri "Like a Virgin". Un magazin din centrul oraşului, renumit pentru vânzarea de haine de carnaval, s-a reinventat complet, umplându-şi rafturile cu costume, evantaie, borsete şi chiar lenjerie intimă cu tema Madonna.

Planul de securitate al statului Rio includea prezenţa a 3.200 de militari şi 1.500 de poliţişti civili în aşteptare. În perioada premergătoare concertului, marina braziliană a inspectat navele care doreau să se poziţioneze în larg pentru a urmări spectacolul.

O serie de concerte uriaşe au mai avut loc pe plaja Copacabana, inclusiv un spectacol de Revelion 1994 susţinut de Rod Stewart, care a atras peste 4 milioane de fani şi a fost cel mai mare concert rock gratuit din istorie, potrivit Guinness World Records. Mulţi dintre acei spectatori au venit, de asemenea, să vadă spectacolul de artificii din Rio, însă, aşa că o comparaţie mai potrivită ar putea fi cea cu concertul Rolling Stones din 2006, la care 1,2 milioane de oameni s-au înghesuit pe nisip, potrivit poliţiei militare din Rio, a relatat la vremea respectivă ziarul Folha de Sao Paulo.