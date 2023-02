Campionatul Mondial de Sărituri cu Schiurile de la Râşnov, în premieră în sistem de nocturnă

La ediţia din anul acesta sunt programate patru etape din calendarul FIS Ski Jumping World Cup, două etape în competiţia feminină, întreceri individuale, şi două etape din cea masculină, una la individual şi cea de-a doua la Super Team, ultima fiind o competiţie care şi-a avut debutul la Râşnov, anul trecut."Primind an de an această competiţie de la Federaţia Internaţională de Schi, au văzut şi au apreciat capacităţile noastre de organizare şi vorbesc aici de Primăria Râşnov, voluntari, partenerii care vin, an de an, să ne sprijine în organizarea şi desfăşurarea acestei competiţii majore la nivel mondial", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Braşov, secretarul general al Federaţiei Române de Schi-Biatlon, Puiu Gaspar.El a adăugat că persoane din ce în ce mai multe ţări europene sunt interesate nu doar de competiţia sportivă ci şi, nu în ultimul rând, de condiţiile de găzduire pe care le oferă Râşnovul.Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, şi primarul oraşului Râşnov, Liviu Butnariu, au arătat că montarea instalaţiei de nocturnă, care va permite televizarea în prime-time a etapelor de Cupă Mondială programate la Râşnov, a reprezentat un nou pas către consolidarea complexului sportiv de pe Valea Cărbunării, cel mai modern complex de sărituri cu schiurile din sud-estul Europei.Dincolo de sistemul de nocturnă, care a costat 360.000 de euro, anul acesta complexul sportiv din Valea Cărbunării va avea şi spaţii noi, moderne, pentru centrul de presă, pentru oficiali şi pentru sportivi.În competiţiile la feminin sunt înscrise 43 de sportive, iar la masculin - 46 de schiori.La feminin, etapele sunt programate vineri după-amiază, începând cu ora 16,00, când se va da startul primei runde şi sâmbătă dimineaţă, începând cu ora 10,00. Calificările au loc joi, tot după-amiază, începând de la ora 16,00.Băieţii vor avea un antrenament oficial vineri dimineaţă, de la ora 10,00, urmând ca întrecerile individuale să se desfăşoare sâmbătă după-amiază, de la ora 16,15 calificările şi de la ora 17,00 prima rundă din concurs.Competiţia de Super Team va avea loc duminică, de la ora 16,00 calificările, iar de la ora 17,00 va fi dat startul în prima rundă.Intrarea pentru spectatori este liberă, urmând ca la un interval de circa 30 de minute să plece câte un autobuz din faţa cinematografului Amza Pelea, str. Mihai Viteazul cu destinaţia Valea Cărbunării, Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarnă.