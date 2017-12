Canada, cuprinsă de un val de frig extrem

Frigul polar a cuprins practic întreaga Canadă, mercurul din termometre coborând frecvent sub - 40 de grade Celsius şi neexistând speranţe privind o încălzire în următoarele zile, au avertizat joi autorităţile, citate de AFP, scrie agerpres.ro.

Environnement Canada şi-a înmulţit buletinele de avertizare pentru frig extrem făcând apel la populaţie să dea dovadă de vigilenţă şi să evite deplasările.Acest avertisment este difuzat atunci când "vântul rece şi temperaturile foarte scăzute prezintă un pericol ridicat pentru sănătate (degerături, hipotermie, etc.)", a precizat agenţia federală pentru servicii meteorologice.Temperaturile sunt cu mult sub cele normale în acest sezon şi cele mai scăzute valori se înregistrează în provinciile Alberta, Saskatchewan şi Manitoba, în centrul şi vestul ţării, precum şi în nordul Ontario."În această dimineaţă, se înregistrau - 40 de grade Celsius la Geraldton, în nordul Ontario, şi asta fără a pune la socoteală vântul", a explicat meteorologul Alexandre Parent, de la Environnement Canada."Nu am mai avut un astfel de episod pentru Ontario şi Quebec din 1993", a adăugat el.Aerul arctic asociat cu vântul puternic provoacă o răcire extremă, cum se întâmplă în localitatea Whitehorse, unde sunt prevăzute averse de cristale de gheaţă.În condiţiile unor temperaturi atât de scăzute, riscurile de hipotermie şi de degerături severe sunt ridicate.Cu o răcire provocată de vânt de circa - 35 de grade, pielea expusă poate îngheţa în mai puţin de zece minute, a avertizat Ministerul Sănătăţii.Bebeluşii, copiii, personale în vârstă, persoanele cu mobilitate redusă şi cele fără adăpost sunt cele mai sensibile la frig extrem, a indicat aceeaşi sursă.Frigul polar complică munca pompierilor, apa îngheţând în furtunuri, aşa cum s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, când 170 de pompieri au fost desfăşuraţi pentru a stinge un incendiu într-o locuinţă din Beauharnois, la sud de Montreal.Adăposturile pentru persoanele fără locuinţă se organizează pentru a face faţă creşterii cererii şi au fost lansate apeluri pentru a le veni în ajutor celor mai defavorizaţi şi a dona haine groase.Organizaţia caritabilă Misiunea din Ottawa şi-a sporit capacitatea de cazare, adăugând paturi în dormitor şi locuri în plus în cantină. Voluntari şi angajaţi patrulează mai mult pe străzi pentru a-i convinge pe cei fără adăpost să se refugieze într-un loc cald.Organismul care oferă asistenţă automobiliştilor, CAA, a primit 7.400 de apeluri din întreaga provincie Quebec şi aproape o mie din Saskatchewan.Acest val de frig neobişnuit ar urma să dureze până la începutul noului an, a avertizat Environnement Canada.Pe de altă parte, căderile abundente de zăpadă din ultimele zile îi fac fericiţi pe turiştii care îşi petrec vacanţele pe pistele de schi, care sunt pline în această perioadă.