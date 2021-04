Canada retrage de pe piață măștile care conțin grafen pentru că ar putea fi periculoase pentru sănătate

La începutul lunii aprilie, patru ONG-uri au trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a cere aplicarea reglementărilor de precauție privind grafenul. Substanța este utilizată la fabricarea anumitor măști vândute pe piața europeană. Ce este acest nanomaterial? Este cu adevărat periculos?

Mai multe organizații (Center for International Environmental Law(CIEL), ETC group, Health Care Without Harm și Women Engage for a Common Future) au cerut într-un document trimis pe 6 aprilie executivului european să fie vigilent cu privire la grafen, o substanță potențial toxică conținută în unele măști, scrie smartradio.ro.

„Solicităm Comisiei să ia măsuri urgente. Comercializarea măștilor neevaluate și potențial periculoase are consecințe grave asupra sănătății și poate submina în mod periculos încrederea publicului în purtarea măștilor”.

Un nanomaterial cu multe calități

Grafenul este ultra-ușor, ultra-rezistent, ultraconductiv și ultra-impermeabil în același timp. „Conductor mai bun decât cuprul, de două sute de ori mai rezistent decât oțelul, dar de șase ori mai ușor, flexibil, rezistent la apă: pe hârtie, grafenul este primul în toate categoriile”, arată un articol publicat de centrul de cercetare CNRS din Franța. Foarte popular în industria aeronautică și electronică, grafenul a demonstrat, de asemenea, proprietăți antivirale, potrivit rezultatelor studiului publicat în august 2020. Astfel, companiile au fost încurajate să integreze materialul în măștile lor.

Retras de pe piață, în Canada

Dar, în Canada, măștile făcute cu grafen au fost retrase pe 26 martie. În cauză, simptomele respiratorii și dermatologice descrise de mai mulți copii din școlile din Quebec, unde a fost distribuit acest tip de mască. Departamentul canadian de sănătate a emis un al doilea aviz pe 2 aprilie în care a raportat „toxicitate pulmonară timpurie la animale”, cauzată de inhalarea particulelor de grafen.

„Însă, inhalarea particulelor de către oameni prin intermediul măștilor și riscurile asociate pentru sănătate nu sunt încă cunoscute”, a mai scris guvernul. Autoritățile canadiene au optat pentru principiul precauției și au retras produsele de pe piață.

Similar cu nanotuburile de carbon?

La fel ca nanotuburile de carbon, grafenul este alcătuit din straturi carbonice. „Aceste straturi de atomi de carbon nu sunt fundamental diferite de nanotuburile de carbon, pentru care s-au dedicat în trecut studii importante, din care ne putem inspira”, explică Alberto Bianco, director de cercetare al Institutului de Biologie Moleculară și Celulară.

Toxicitatea nanotuburilor, „atunci când erau de un anumit tip și depășeau o anumită dimensiune”, a fost demonstrată de mai multe studii.