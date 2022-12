Cancelarul austriac anunță primul său 'succes' în negocierile dure privind Schengen

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, revendică un prim succes în ceea ce privește interesele Vienei în negocierile de aderare a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Oficialul austriac a cerut în negocieri un gard în Bulgaria, pentru a proteja țara de migranți.

„Faptul că Comisia UE este acum pregătită să pună la dispoziție fonduri suplimentare este un prim succes semnificativ! Și un semnal foarte pozitiv și important că nu vom lăsa Bulgaria în pace atunci când vine vorba de protejarea frontierelor sale externe", a declarat cancelarul Karl Nehammer.

Potrivit Comisiei UE, este la latitudinea Bulgariei să decidă ce mijloace are nevoie pentru a-și proteja frontierele. UE oferă aproximativ 220 de milioane de euro pentru securizarea frontierelor din estul Turciei, de care beneficiază și Bulgaria. "Suntem în parteneriat cu Bulgaria pentru a ne asigura că își poate face treaba", a adăugat purtătorul de cuvânt al UE.

„Bulgaria are nevoie de sprijinul nostru deplin pentru protejarea frontierelor sale externe, după cum am subliniat și am solicitat ieri la summitul UE. Faptul că Comisia este acum pregătită să pună la dispoziție fonduri suplimentare este un prim succes semnificativ”, a declarat cancelarul Karl Nehammer.

Nehammer este mulțumit de faptul că cererea sa a primit un răspuns rapid. „Pașii următori trebuie făcuți acum în discuțiile cu Bulgaria și trebuie să urmeze măsuri concrete. Sunt foarte încântat că, în cele din urmă, a fost făcută această mișcare cu privire la problema importantă a protecției noastre comune a frontierelor externe", a declarat cancelarul.

