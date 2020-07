Candidat la sesiunea specială a Bacalaureatului s-a temut să nu aibă COVID: Am avut stări de anxietate accentuată

Dan, unul dintre cei 12 elevi din Capitală care a participat la sesiunea specială a Bacalaureatului, a povestit, pentru MEDIAFAX, că s-a confruntat cu stări de anxietate accentuată, fiindu-i teamă să nu aibă COVID-19, dar și sa nu-i infecteze pe membrii familiei sale.

Dan a participat, luni, la prima probă de la sesiunea specială a BAC-ului, după ce a ratat prima etapă din cauza COVID-19. El a fost suspect de infecție cu acest virus, fapt ce i-a dat emoţii mai mari decât gândul că va rata examenul maturităţii. Nu a venit singur la examinare, ci alături de prietenul lui, Tibi, cel care l-a aşteptat în faţa Liceului „Iulia Haşdeu”.

„Am avut stări febrile, greaţă, vărsături, stări de anxietate foarte, foarte mari. Am fost foarte nervos perioada aceasta. M-am certat şi cu părinţii, şi cu prietenii. În primul rând mi-a fost frică să nu am acest virus, să nu îi infectez pe părinţii mei, pe fraţii mei. Sunt sportiv de performanţă şi îmi doream foarte tare să încep antrenamentele şi acest virus m-a afectat. Dar am avut noroc cu prietenul meu, Tiberiu, care a fost lângă mine, m-a susţinut”, a spus Dan.

În total, 141 de liceeni au participat, luni, la proba de Limba şi Literatura Română, din cadrul etapei speciale a Bacalaureatului.

Sesiunea a fost organizată pentru elevii care au stat în izolare, carantină sau au avut temperatura mai mare de 37, 3 în prima etapă.