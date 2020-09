Candidatul PMP la Sectorul 1: Fiecare vot în plus e mai greu de furat și negociat

Candidatul PMP la Sectorul 1, Ioana Constantin, susține că sunt cozi la urne, dar le cere oamenilor să aibă răbdare și să voteze, iar ca mesaj le transmite că orice vot în plus este mai greu de furat și negociat.

”Am fost azi în secții de votare din fiecare cartier din sectorul 1. Am văzut cozile generate mai ales de măsurile de siguranță. Dar am văzut și oamenii.

Poate candidații care au stat pe Facebook toată campania cred că pot induce panica, cred că pot câștiga alegerile din click-uri, dar viața adevărată e în fiecare cartier, viața unei comunități înseamnă solidaritate, viața unui cartier înseamnă oamenii care îl compun. Poate candidații care au făcut o meserie din a candida cred că li se cuvine să câștige alegerile. Dar sectorul 1 a fost clădit de oameni muncitori, de oameni implicați și care știu că nu li se cuvine, ci că obțin prin muncă și merit orice.

Fiecare vot contează. Mai ales după ce se votează și mai ales când se negociază. Dar nu pot ei manipula și fura, cât puteți dumneavoastră vota în sectorul 1. Fiecare vot în plus e vot mai greu de furat și de negociat.

Cei care nu ați ajuns încă la urne, votați liber, dincolo de manipularea lor, dincolo de frica indusă, dincolo de panică, dincolo de răfuiala unor oameni cărora nu le pasă de orașul nostru și de sectorul 1. Votați cu mintea și inima libere! pentru că e un vot pe care îl trăim 4 ani.”, scrie Ioana Constantin.