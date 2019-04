Candidatul socialist în alegerile prezidenţiale americane, Bernie Sanders, este milioanar

Bernie Sanders, candidatul socialist în alegerile prezidenţiale americane, a dezvăluit luni că a devenit milionar în timpul primei sale tentative ratate de a ajunge la Casa Albă, în 2016. Senatorul independent, cunoscut pentru discursurile sale critice la adresa milionarilor şi miliardarilor, a publicat online declaraţiile sale de venituri pe zece ani, care arată că el face la rândul său parte din acest club, informează marţi AFP potrivit Agerpres.

Între 2009 şi 2015, declaraţiile comune prezentate de Bernie Sanders şi soţia sa, Jane, au oscilat între 200.000 şi 325.000 de dolari, pentru ca în 2016 cuplul să declare aproape 1,1 milion de dolari, apoi 1,15 milion în 2017, înainte de cele 560.000 declarate în 2018.



Această majorare bruscă a veniturilor se explică prin onorariile şi drepturile de autor primite pentru opera sa "Revoluţia noastră" ("Our Revolution: A Future To Believe in"), precizează Bernie Sanders, care se descrie el însuşi drept "socialist", ceea ce este considerat foarte de stânga în SUA.



Cartea, care a fost tradusă în cinci limbi în timpul primei sale încercări de a câştiga alegerile pentru învestitura democrată împotriva lui Hillary Clinton, l-a făcut pe Sanders celebru pe plan global. Veniturile provenite din adaptarea acestei cărţi pentru tineri, apoi din eseul său "Where we go from here" şi dintr-o operă în curs a soţiei sale au fost incluse de asemenea în aceste declaraţii, precizează comunicatul său.



Familia Sanders a fost impozitată cu 26% în 2018, cu 30% în 2017 şi cu 35% în 2016.



"Consider faptul că plătesc mai multe impozite pe măsură ce veniturile mele cresc atât ca pe o obligaţie, cât şi ca pe o investiţie în ţara noastră", a subliniat Bernie Sanders. "Voi continua să lupt pentru a face sistemul nostru fiscal mai progresiv, pentru ca ţara să aibă mijloace de a garanta visul american pentru toţi", a adăugat el.



"Aceste declaraţii arată că familia noastră a avut şansă. Mă simt foarte norocos, pentru că am crescut într-o familie care trăia de la un salariu lunar la altul şi pentru că am cunoscut grijile insecurităţii economice. De aceea depun în fiecare zi eforturi pentru ca nevoile fundamentale ale fiecărui american să fie acoperite, printre care un salariu care să permită straiul zilnic, o locuinţă decentă, acces la sistemul de sănătate şi o pensie asigurată", a subliniat el.



Candidat pentru a fi reales pentru un alt mandat, preşedintele republican Donald Trump este primul după Richard Nixon care nu şi-a făcut publică situaţia fiscală, aminteşte AFP.