Candidatură surpriză pe lista PSD: rectorul UMF Târgu Mureș candidează la parlamentare / VIDEO

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat candidatura pe listele PSD a rectorului UMF Târgu Mureș, Leonard Azamfirei.

”Profesor-doctor Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu Mureș, un profesor și un specialist în zona ATI. Sper ca în viitorul Parlament să dați culoare legislației atât în domeniul medical, cât și în domeniul educației.”, a spus Ciolacu.

Profesorul Leonard Azamfirei va deschide lista PSD la Senat, la Târgu Mureș.

„Am devenit parte a unei echipe care se reașează din temelii. Probabil că această invitație a venit și prin prisma unei expertize duble pe care o am. (...) Am răspuns acestei invitații pentru că am văzut o dorință care deja devine concretă prin voci noi, prin oameni noi, care au mesaj social-democrate. (...) Cred că politicele statului trebuie să fie deasupra politicilor de partid. Misiunea mea ca viitor parlamentar este o misiune pe care o leg în primul rând de Parlamentul României și de PSD, la care am aderat. Mă simt confortabil avâd libertatea de găndire și de exprimare. Cred că expertiza pe care o aduc poate să aducă un suflu nou pentru social-democrația din România”, a spus Azamfirei.