Cântăreaţa americană Billie Eilish a lansat noua piesă My Future, compusă integral în perioada de izolare

Cântăreaţa americană Billie Eilish, laureată absolută a ultimelor premii Grammy, a lansat joi noua piesă "My Future", compusă integral în perioada de izolare şi însoţită de un videoclip în care artista este reprezentată ca desen animat, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Piesa, ca majoritatea celor din discografia lui Billie Eilish, a fost produsă de fratele său Finneas şi este prima lansată de cei doi fraţi de când au prezentat la începutul anului cântecul "No Time To Die", de pe coloana sonoră a noului film din seria James Bond, a cărui premieră a fost amânată în contextul pandemiei de coronavirus.

Spre deosebire de alte piese cântate de Eilish, "My Future" se distanţează de obişnuita componentă electronică şi mizează pe un sound mai organic: la început seamănă cu o baladă, iar spre mijloc are accente de R&B cu tonalităţi de funk şi jazz.

"Sunt îndrăgostită de viitorul meu, nu mai am răbdare să-l cunosc. Sunt îndrăgostită, dar de nimeni altul. Vreau să mă cunosc pe mine însămi", spun versurile care denotă un moment de "creştere personală" în cariera tinerei artiste.

Capabilă încă să întrunească consensul criticii şi pe cel al publicului, Billie Eilish a devenit unul dintre artiştii cei mai influenţi ai momentului, mai ales după lansarea albumului său de succes "When We Fall Asleep, Where Do We Go?".

La ultimele premii Grammy, tânăra cântăreaţă a făcut istorie câştigând la doar 18 ani categoriile cele mai importante ale principalelor recompense ale industriei muzicale: cel mai bun artist de debut, albumul anului, cântecul anului şi înregistrarea anului.

Ea a fost şi una dintre vedetele invitate la gala premiilor Oscar unde a interpretat cântecul "Yesterday" al grupului The Beatles, în cadrul secţiunii "in memoriam" în care sunt omagiate celebrităţi recent decedate, precum Kobe Bryant şi Kirk Douglas.