Cântărețul de rock britanic Ozzy Osbourne și-a anunțat o parte dintre concertele reprogramate, după ce a lansat recent o piesă

Cântărețul de rock britanic Ozzy Osbourne, care, recent, și-a lansat o piesă nouă, de pe primul său album din ultimii zece ani, a anunțat o parte dintre concertele reprogramate care vor fi incluse în No Mo Tours 2 în 2020, anunță Smart Radio, ce păstrează un loc pentru artist în playlist-ul său, anunță MEDIAFAX.

Ozzy Osbourne și-a amânat de mai multe ori turneul european, dar a subliniat recent "că nu este pe moarte și nici nu se retrage de pe scenă", deși, de un an, starea sănătății sale este proastă. Osbourne a fost internat de mai multe ori pe parcursul ultimului an, după ce, în urma unei căzături, a fost supus unei intervenții chirurgicale pe coloana vertebrală, apoi a suferit de pneumonie, complicații după o gripă și o infecție la o mână. Presa a ajuns să speculeze că acesta este pe moarte.

Concertele din segmentul european al No More Tours 2 au fost programate inițial pentru anul acesta, apoi reprogramate pentru perioada ianuarie - martie 2020. Artistul a anunțat însă că are nevoie de o perioadă mai mare de recuperare după problemele de sănătate pe care le-a avut.

Noile date pentru concerte au fost stabilite în perioada 23 octombrie - 7 decembrie 2020. În aceste concerte, Ozzy va fi însoțit de membrii trupei Judas Priest.

Recent, Ozzy a anunțat lansarea, la începutul anului 2020, a primului său album solo din ultimii aproape zece ani, "Ordinary Man". Anunțul a fost urmat de lansarea unei piese care va fi inclusă pe acest disc, "Under the Graveyard". Cel mai recent album solo al muzicianului, "Scream", a fost lansat în 2010.

După ce a plecat din trupa Black Sabbath - pe care a înființat-o, în 1968, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward -, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Următoarele albume - "Ozzmosis" (1995), "Down to Earth" (2001), "Under Cover" (2005), "Black Rain" (2007), deşi nu au mai avut acelaşi succes de public, au fost bine primite de critica de specialitate.

În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music și un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.

