Carlo Ancelotti, după Real - Manchester City: Două echipe extraordinare

Managerul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fost dezamăgit că echipa sa a ratat ocazia de a învinge Manchester City, dar a fost totuși mulțumit de prestația ei în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, care s-a încheiat marți la egalitate, 3-3, potrivit mediafax.ro

City a deschis scorul la Madrid prin Bernardo Silva în minutul 2, însă Real a revenit și a condus cu 2-1 la pauză, în urma unui autogol al lui Ruben Dias și a unei reușite a lui Rodrygo. În a doua parte a meciului Real a avut mai multe ocazii ratate, iar Manchester City a preluat din nou conducerea, prin golurile lui Phil Foden și Josko Gvardiol. Real a reușit să salveze o remiză grație unui voleu al lui Federico Valverde.

Antrenorul lui Real, Carlo Ancelotti, a declarat că sentimentul pe care l-a avut la fluierul final a fost dulce-amărui, notează Reuters. "A fost un meci care putea fi câștigat, pentru că am avut o șansă de 3-1, dar la 2-3 puteam pierde dacă nu aveam încrederea de a reveni", a spus Ancelotti.

"A fost un meci foarte bun din partea noastră, atât timp cât am avut energia de a presa în față. Am avut șansele noastre, dar ei au reușit să marcheze două goluri mari", a adăugat antrenorul lui Real. "A fost un meci incredibil pentru ambele echipe. Nu avem niciun dubiu cu privire la calitatea a ceea ce am văzut pe teren, două echipe extraordinare”, a mai arătat Ancelotti.

Cele două echipe se confruntă pentru al treilea an consecutiv într-o fază eliminatorie din Liga Campionilor.

Real a eliminat-o pe City în semifinalele din