Carlos Alcaraz simte nevoie unei resetări mentale înainte de Roland Garros

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a declarat că are nevoie de câteva zile pentru o resetare mentală înainte de Roland Garros, după ce a ieşit din zona sa de confort când a fost eliminat în turul al treilea al turneului de la Roma, de ungurul Fabian Marozsan cu 6-3, 7-6 (4), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, debutează pe 28 mai şi Alcaraz speră să se recupereze mental până atunci: ''Mă voi odihni un pic. Am nevoie de câteva zile pentru o resetare mentală, să fiu proaspăt pentru Roland Garros. Bineînţeles mă voi antrena. Nu este nici un secret. Dacă vreau să am un rezultat bun la Paris, dacă vreau să ajung la Paris în formă bună, trebuie să mă antrenez. Dar nu pot face asta mai mult de trei sau patru zile la rând. Am jucat aşa de mult. Mă va ajuta cu adevărat să am câteva zile acasă, să mă antrenez şi să mă pregătesc''.

Alcaraz, 20 ani, a arătat o formă excelentă pe zgură, câştigând titlurile de la Bueno Aires, Barcelona şi Madrid, înaintea turneului ATP Masters 1.000 de la Roma. Spaniolul, care îl va detrona pe liderul Djokovic în ierarhia ATP şi va deveni principalul favorit la Roland Garros, a pierdut însă neaşteptat la Marozsan (135 ATP), încasând a doua sa înfrângere pe zgură din acest an.

''Am fost perfect din punct de vedere fizic. Dar nu m-am simţit în zona de confort. El a reuşit să mă facă să mă simt inconfortabil pe teren. A fost mereu agresiv. A fost greu pentru mine să intru în meci, în schimburile lungi. Am făcut multe greşeli, pe care de obicei nu le fac. Evident, apar astfel de zile şi trebuie să te descurci. În setul doi am fost aproape, am avut şansele mele, dar nu le-am fructificat. El a fost la acelaşi nivel tot timpul şi a meritat victoria'', a declarat Alcaraz.

Alcaraz a suferit la Roma a treia înfrângere din acest sezon în 33 de partide disputate.