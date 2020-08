Casa de licitaţii Sotheby's a vândut lucrări în valoare de 2,5 miliarde de dolari de la începutul anului: un triptic a fost vândut online cu 84,5 milioane

Sotheby’s a vândut lucrări şi obiecte de artă în valoare de 2,5 miliarde de dolari de la începutul anului în ciuda crizei, datorită vânzărilor online. Anul trecut, pentru aceeaşi perioadă, societatea a vândut loturi în valoare de 3,3 miliarde de dolari, arată Artprice, relatează News.ro.

Casa de licitaţii Sotheby's a organizat până în prezent mai mult de 180 de vânzări online, o cifră care include şi obiecte de colecţii.

În perioada ianuarie-iunie, cifrele anunţate de companie indică mai mult de 285 de milioane de dolari provenind doar din licitaţii online şi 575 de milioane de dolari din vânzări private, conform Artprice, liderul mondial în informaţii despre piaţa de artă.

Odată cu criza cauzată de Covid-19, vânzările fizice au fost suspendate şi cele online au constituit un mijloc esenţial pentru ca societatea să-şi continue activitatea. Buna lor desfăşurare este o strategie pe termen lung.

Pe 29 iunie, Sotheby's vindea, online, un triptic semnat de Francis Bacon contra sumei de 84,5 milioane de dolari - "Inspired by the Oresteia of Aeschylus" (1981).

Pe de altă parte, Christie’s a înregistrat 420 de milioane de dolari la începutul lui iulie odată cu sesiunea viruală "ONE: A Global Sale of the 20th Century".

Cele două case şi-au convins colecţionarii să vândă opere de artă de calibru, apoi să le vândă, într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic.

Sotheby’s a reuşit să limiteze scăderea activităţii sale cu 25%, faţă de 30% la rivala Christie's.