Cătălin Botezatu sugerează că a avut relații intime cu Elena Ceaușescu: multe femei celebre au trecut prin patul meu

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a explicat că, în perioada comunistă, era preferatul Elenei Ceaușescu și lasă de înțeles că a avut și relații intime cu aceasta.

„Noi am avut o relație foarte frumoasă și foarte bună. Într-un complex de împrejurări, doamna Elena Ceaușescu a anunțat că mă dorește doar pe mine să îi ofer flori, am devenit într-un mod tacit preferatul ei. Datorită dânsei, în mai puțin de 24 de ore, am primit buletin de București.

Au urmat și intimități, dar mai târziu. Dar nu era ușor să fiu preferatul Elenei Ceaușescu.”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Fanatik.

Cătălin Botezatu nu neagă faptul că ar fi avut relații intime cu Elena Ceaușescu.

”La fiecare ofertă de flori, trebuia să fiu cu analizele la zi, nu trebuia să fiu răcit. Am avut șansa să mai merg, să mai beau câte o cafea prin Palatul Primăverii.

S-a scris că am fost amantul Elenei Ceaușescu, ce pot să spun eu e că am avut o relație foarte specială, dar un bărbat adevărat nu spune niciodată ce femei a avut. Prin patul meu au trecut foarte multe femei celebre, cu soți celebri, sau măritate în acel moment”, a dezvăluit designerul.