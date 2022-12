Cătălin Cherecheș, mesaj emoționant de 1 Decembrie! „Mi-aș dori să-i văd și pe maghiarii din Transilvania aici, lângă noi, lângă români!

Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a declarat, în fața locuitorilor orașului că și-ar dori ca anul viitor să îi vadă și pe maghiarii din Transilvania sărbătorind 1 Decembrie alături de români.

Dragostea față de oameni se manifestă prin sănătate, educație și grija față de cei care ne-au dat viață, le-a transmis Cătălin Cherecheș românilor de Ziua Națională a României.

„Respectați militari, dragi copii, dragi părinți, dragi bunici, dragi români, e ziua Națională a României și trebuie să ne întrebăm ce am făcut de mai bine de 100 de ani de când în mod formal România există. Și avem două simboluri sub care stăm noi, românii. Două simboluri pe care s-a așezat statul român. Crucea creștină și memorandumul, care înseamnă demnitatea poporului român. Demnitatea poporului român o vindem astăzi altora pe bani foarte puțini, dar de cele mai multe ori o dăm gratis. Crucea am sfărâmat-o în foarte multe bucăți și suntem singurul popor din Europa care e așezat în două state și, mai mult decât atât, statul-mamă, România, a și recunoscut celălalt stat, Republica Moldova, și noi suntem mândri că suntem uniți, că suntem români.

Îi aplaudăm pe toți cei care de 100 de ani încoace conduc România și au împărțit-o bucată cu bucată. Avem crucea creștină și știm foarte bine că Preasfinția Sa Iustin și-ar fi dorit foarte mult, dar nu poate să încalce rigorile mai înalților săi să-l aducă și pe Preasfințitul Vasile, episcopul greco-catolic, așa cum s-a întâmplat și acum 104 ani la Alba Iulia, când și greco-catolicii și ortodocșii au fost reprezentați și au fost umăr la umăr, cruce lângă cruce. Dar sfărâmăm crucea și sub cruce înseamnă că nu avem grijă nici de copiii noștri, nici de bătrânii noștri pentru că a respecta crucea înseamnă să ai și credință în Dumnezeu, dar să ai și dragoste față de oameni. Iar dragostea față de oameni se manifestă prin sănătate și educație și prin grija pe care o avem pentru cei care ne-au dat viață și pentru cei care duc viața noastră mai departe”, a declarat Cătălin Cherecheș, potrivit romaniatv.net.

Cătălin Cherecheș și-a exprimat, de asemenea dorința ca, anul viitor, în 2023, de Ziua Națională a României, maghiarii din Transilvania să se bucure alături de români de semnificația acestei sărbători.

Avem încredere că România are niște bărbați care, cu arma în mână, și care nu au nume pentru că ei sunt azi militari români și poate mâine vor fi niște eroi necunoscuți. Îi ei avem încredere și speranță avem în copiii noștri, dar e o speranță pe care o lăsăm să alunece din ce în ce mai în jos, pe Instagram, Tik Tok și alte lucruri care ne aratîă cât de îndepărtați putem să fim de drumul drept, de drumul creștin, de drumul spre lumină.

Dumnezeu să binecuvinteze România. La mulți ani, români! Mi-aș dori foarte mult să sărbătorim și ziua românilor odată cu Ziua Națională a României și, totodată, pe lângă cei tineri îmbrăcați în straiele noastre naționale, populare, pentru că suntem un popor primitor și tolerant, care a primit cu brațele și inima deschisă pe cei care au venit aici. Mi-aș dori să îi văd și pe maghiarii din România, din Transilvania, din Baia Mare în portul lor aici, lângă noi, lângă români. E o Românie în care cu toții trăim ca și frații. Îi invit anul viitor alături de noi ca să ajungem la Ziua Națională a tuturor românilor. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a declarat Cătălin Cherecheș în fața locuitorilor din Baia Mare.