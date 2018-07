Cătălin Ivan deschide cutia Pandorei - Dezvăluiri despre cum sunt persecutați agenții ANAF de către Liviu Dragnea

Europarlamentarul Cătălin Ivan promite dezvăluiri explozive. Fostul social-democrat susține că angajații ANAF ar fi persecutați de liderul PSD Liviu Dragnea. Ivan a redat, pe Facebook, o convorbire telefonică avută cu un inspector ANAF și a promis dezvăluiri importante.

"Ce face poate cel mai corupt politician pe care l-a avut Romania cand pune mana pe putere? Se asigura ca nu va fi prins si ca ramane cu banii furati.

Pun mai jos un mesaj primit zilele trecute si voi reveni cu mai multe informatii despre cum Liviu Dragnea, incet dar sigur, elimina orice posibila incercare, oricat de timida, a institutiilor statului de a-l intreba despre sursele luxului in care traieste.

“Bună ziua Dl Ivan!

Mă numesc ....., inspector antifrauda din cadrul Directiei de Combatere a Fraudelor, direcție din cadul Direcției Antifrauda din ANAF. Suntem reglem de OUG 74/2013 si HG 520/2013. Functionam in cadrul Parchetelor din anul 2014 luna februarie, am lucrat din greu cu totii, cei 300 inspectori, pentru a solutiona dosare de criminalitate economica. Incepand din iarna, Dl Dragnea ne cânta si ne tot asimilează cu "statul paralel", vrea capul nostru pentru că ne-am implicat in această lupta. Acum, si Teodorovici ne vrea out off ANAF, ptr că, citez, suntem "indoctrinati". Suntem majoritarea oameni integri si specializati, cu cariere si carti de vizită serioase. Acum fierbem cu grija pierderii locului de muncă, Min Public nu ne vrea si n-are cum sa ne preia fara reglementare legala, iar Ministerul Finantelor Publice a declarat deschis ca nu ne vor. Tot pentru ca prin munca noastra am deranjat interese si retele infractionale, nefiind la comanda lor politica. Dle Ivan, suntem putini, 300 de inspectori, nu ne apara nimeni, suntem disperati ca vom ramane pe drumuri.

Citește și: Banca Mondială anunță care vor fi cele mai dezvoltate orașe ale României - Unde vor migra masiv românii în următorii ani

Strigati si pentru noi si despre noi Dl Ivan, va rugam mediatizati importantul rol al nostru, daca considerati ca merita", a scris Cătălin Ivan pe Facebook.