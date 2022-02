Cătălin Predoiu, despre anchetarea magistraților: 'E periculos să se susţină că parchetele care nu sunt specializate nu pot instrumenta şi aplica legea'

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat joi că este periculos să se susţină că parchetele care nu sunt specializate nu pot instrumenta şi aplica legea în cauze inclusiv referitoare la infracţiuni de corupţie săvârşite de magistraţi, toate parchetele fiind competente în acest sens.

El a participat, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, la dezbaterea proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

"Alegerea a fost între demagogie, ineficienţă şi eşec şi a realizat obiectivul principal din mai multe obiective pe care le poate avea în contextul dat. Alegerea a fost aceea de a fi iraţional, nerealist şi a-ţi duce guvernul într-un eşec sau a realiza un pas înainte pe calea unei normalizări. Alegerea a fost între a desfiinţa SIIJ sau a continua să mai vorbim aici încă luni sau poate ani de zile despre modalitatea în care să o desfiinţăm... Întrebarea de ce există în sistemul judiciar şi în CSM un curent puternic împotriva realizării unui proiect de lege care ar întoarce competenţa la DNA - nu este ministerul care trebuie să răspundă la această întrebare. Au răspuns asociaţiile, a răspuns CSM prin avizul pe care l-a dat. Este absolut incorect să stigmatizezi în mod stalinist membrii CSM doar pentru că au o opinie... Proiectul a fost avizat în CSM şi de judecători, şi de procurori", a declarat Predoiu la dezbatere.

Potrivit ministrului, "această falsă dilemă introdusă în magistratură dinspre politic, politizând magistratura, că unii sunt reformişti şi alţii nu, trebuie să înceteze", apreciind totodată că "s-a mers prea departe cu afirmaţiile calomnioase".

"Sunt magistraţi care au opinii diverse, cu argumente pro şi contra, şi trebuie respectaţi şi trataţi ca atare. (...) Eu am avut de ales între a persista în acest blocaj a cărui responsabilitate o poartă în bună măsură fosta conducere a Ministerului Justiţiei, care în 2021 a ignorat apelurile şi semnalele venite de la colegi din coaliţie, şi anume de a discuta cu CSM până se obţine avizul pe proiectul de lege, ca să nu fie blocat în Parlament. Eu însumi am atras atenţia asupra acestui lucru, şi nu public. (...) Dacă suntem astăzi aici, suntem pentru că a fost un eşec total modul în care s-a procedat în 2021. Eu refuz să-mi împing propriul guvern într-un eşec şi să împing justiţia în continuare în această vină, care este incomparabil mai importantă decât celelalte mari probleme care stau şi aşteaptă la rând - legile justiţiei, logistică şi aşa mai departe. Prin urmare, dacă am ales să fac ceva, n-am ales cum se pretinde să stau cu X sau cu Y pentru că unii sunt retrograzi şi alţii reformişti, ci am ales să construiesc o soluţie viabilă care să treacă prin Parlament cu votul CSM şi care să facă un serviciu ţării. Asta a fost alegerea mea şi nu mi-e ruşine de ea", a explicat ministrul Justiţiei.

El a adăugat în context că parchetele din România sunt competente toate, nu e nevoie neapărat de structuri specializate.

"Este periculos să se susţină că parchete care nu sunt specializate nu pot instrumenta şi aplica legea în cauze inclusiv care prevăd infracţiuni de corupţie săvârşite de magistraţi. Este periculos acest lucru, refuz să dau acest mesaj. Parchetele din România - specializate sau, să zicem, de drept comun - sunt competente toate, iar faptul că legiuitorul optează pentru o competenţă sau alta nu înseamnă un blam implicit pentru celelalte parchete care n-au competenţă. Să ieşim din aceste false dileme periculoase. Lumea nu va putea avea încredere în justiţie dacă noi lansăm mesaj după mesaj că nu se poate avea încredere decât în structuri specializate. Procurorii nu vor găsi elanul interior să lupte, inclusiv cu corupţia, în sistemul judiciar, dacă transmitem mesajul că n-au valoare decât dacă sunt în structuri specializate. (...) A face un proces de intenţie doar pentru că faptul că legiuitorul a optat pentru un sistem mi se pare că este periculos pentru încrederea în justiţie şi resping categoric această cale", a spus Predoiu.

Ministrul Justiţiei a amintit că termenul din programul de guvernare pentru desfiinţarea SIIJ este 31 martie 2022.

"Dacă depăşim acest termen, pe bună dreptate opoziţia o să vină şi să spună nu vă faceţi treaba în termenul stabilit (...) S-a spus că proiectul anterior a fost blocat, pentru că a fost publicat degrabă acest proiect. Fals! Proiectul care este în Parlament e blocat din primăvara anului trecut. Eu am publicat proiectul în ianuarie 2022, la diferenţă de luni", a menţionat Predoiu.