Cătălin Predoiu iese la rampă după ce l-a propus pe Bogdan Licu în funcția de prim-adjunct al Parchetului General. Cum explică decizia

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a venit luni cu explicații după ce l-a propus pe Bogdan Licu, actualul procuror general interimar, pentru funcția de prim-adjunct al PICCJ. Bogdan Licu este o figură controversată, fiind acuzat că și-ar fi plagiat teza de doctorat susținută la Academia SRI cu celebrul conducător de doctorate, generalul Gabi Oprea.

„Cunosc şi criticile care s-au adus domnului procuror şi acuzele care s-au adus, vreau să invit pe toţi să observe că nu există niciun verdict oficial al unei autorităţi competente în domeniu care să stabilească în speţa respectivă dacă domnul Licu a plagiat sau nu a plagiat, că despre asta este vorba. Sunt acuze şi până când instituţia oficială a statului român competentă să îşi dea un verdict, a face judecăţi înainte acestui verdict dat de instituţia oficială a statului român, împuternicită cu această competenţă, ar fi după păerea mea o greşeală. De altfel, dacă vă aduceţi aminte, în urmă cu câţiva ani de zile, a mai existat o astfel de dezbatere în legătură tot cu un procuror de rang înalt, tot în legătură cu un presupus plagiat şi atunci au fost critici şi atunci au fost cereri de demisie, procurorul în cauză a refuzat să demisioneze şi bine a făcut şi în final s-a dovedit că nu era vorba de niciun plagiat. Deci, la fel am judecat și acum așa cum am judecat și atunci, deși nu eram ministru și cred că ceea ce trebuie luat în considerare în acest moment este ceea ce avem oficial. (...) Atât în cazul DIICOT, cât și în cazul celorlalte structuri de parchet am luat decizia pe convingerea mea că propunerea făcută este cea mai bună. Asta nu înseamnă că celelalte prestații nu au fost bune. Am remarcat de la început că toți candidații au fost foarte bine pregătiți, dar are și ministrul Justiției dreptul la o opțiune”, a spus Cătălin Predoiu.