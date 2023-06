Cătălin Predoiu îi lasă nucleara pe masă lui Gorghiu: Extrădarea greilor României e blocată pe masa Verei Jourova

Fostul ministru al Justiţiei Cătălin Predoiu a afirmat că în acest domeniu sunt multe probleme în curs şi multe de dezbătut, dar a adăugat că niciun sistem judiciar din Europa nu este lipsit de probleme, de dezbateri şi de controverse. El a adăugat că Justiţia română nu este mai prejos cu nimic de justiţia din alte ţări ale Uniunii Europene, scrie News.ro.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, vineri, de ce nu a mai dorit să continue cu un nou mandat la Ministerul Justiţiei.

“Nu se pune problema de a refuza un mandat sau de a vrea sau nu vrea altceva. Atât eu, cât şi doamna ministru ne supunem, evident, unei logici politice normale într-o democraţie. Servim mandatele pe care le primim cu încrederea colegilor din partid, în primul rând, apoi încrederea Parlamentului. Acolo unde este nevoie, unde se crede că este nevoie de noi la un moment sau altul. Aş fi fost tot atât de senin să pot să predau acest mandat şi să nu am un alt mandat cum aş fi fost la fel de senin să rămân în continuare. Nu este o afacere personală conducerea unui minister, ci o afacere de stat. Este o problemă de stat. Este o problemă politică de mare responsabilitate şi aşa am luat-o întotdeauna. Sunt convins că şi doamna ministru va face la fel. Am demonstrat în activitatea parlamentară acest lucru”, a declarat fostul ministru al Justiţiei.

El a vorbit şi despre proiectele care au fost finalizate anul trecut.

“Au fost multe proiecte încheiate anul trecut. Sunt nu mai puţin de şapte legi trecute prin Parlament, elaborate de Ministerul Justiţiei cu sprijinul coaliţiei, cu sprijinul Parlamentului, inclusiv al doamnei Gorghiu, în Parlament. Asta a condus la un raport de ţară pozitiv final în cazul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, la un raport pozitiv în cadrul Mecanismului Stat de Drept şi la o repoziţionare superioară a prestigiului Justiţiei române la nivelul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne. Sunt, fără îndoială, multe probleme în curs, sunt probleme de dezbătut, dar pot să vă asigur, în cunoştinţă de cauză, că niciun sistem judiciar din Europa nu este lipsit de probleme, de dezbateri, de controverse şi miniştrii sunt chemaţi să contribuie prin soluţii la rezolvarea lor. La fel este şi în ţara noastră, dar un lucru este cert Justiţia română nu este mai prejos cu nimic de justiţia din alte state membre ale Uniunii Europene”, a afirmat Cătălin Predoiu.

El a fost întrebat despre problema extrădărilor.

“E o procedură în afara cadrului ministerial. E o procedură care se desfăşoară de la instanţă la instanţă, dar asta nu înseamnă că pe canale diplomatice, ministeriale, Ministerul Justiţiei nu a făcut tot ce ţine de el ca să vadă legea română aplicată oriunde pe teritoriul… Voi discuta cu doamna ministru acest lucru. Problema este în agenda şi a comisarului pe Justiţie şi a vicepreşedintei Jourova, le-am scris, am discutat cu dânşii, am scris şi am contact cu ministrul italian pe care doresc să îl dezvolt. Îl va dezvolta de acum înainte doamna ministru”, a explicat Predoiu.

Întrebat ce replici a primit din partea ministrului italian al Justiţiei în această problemă, Cătălin Predoiu a răspuns: “Ceea ce este important este că am deschis acest dialog. Replica este legată de configurarea legii italiene în acest moment în vigoare. Dar de aici mai departe este o muncă de construcţie. Sunt convins că doamna ministru o să o facă, continuând eforturile, nu numai ale mele, ci şi ale altor miniştri care au avansat pe această cale”.