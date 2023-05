Ce este Consumul `fantomă` de energie din locuințe. Cum îl putem stopa

În cele ce urmează vom explica ce este, mai exact, consumul „fantomă de electricitate”, cum ne dăm seama care sunt „vampirii energetici” și cum putem să îi împiedicăm să mai „stoarcă” bani din portofel, majorând nejustificat facturile la electricitate, relatează România Eficientă.

Când OFF înseamnă de fapt ON

Dispozitivele „vampiri” sunt cele care consumă energia electrică din locuință și atunci când nu sunt de fapt utilizate. Exemplul clasic este cel al unui televizor care este oprit, fără a fi scos din priză. Acesta va fi continua să consume electricitate, deoarece ledul roșu are nevoie de alimentare, precum și capacitatea televizorului de a porni atunci când apăsați telecomandă.

Aproape toate aparatele electrice din locuință, cum ar fi computerele, televizoarele, imprimantele, dispozitivele inteligente și consolele de jocuri video, utilizează energie în mod continuu pentru menținerea funcțiilor esențiale dacă nu sunt deconectate.

„Deși multe astfel de aparate au moduri de veghe sau de așteptare (standby), acestea continuă să utilizeze în mod continuu energie electrică pentru a efectua actualizări, a se conecta la serverele de la distanță și a înregistra date. Conectivitatea tehnologiei moderne este unul dintre motivele pentru care dispozitivele pierd energie” (sursa).

Să luăm ca exemplu un laptop: în funcția de repaus, rămâne pornit, dar aplicațiile rămân deschise, astfel că atunci când revine din starea de repaus, puteți relua lucrul acolo unde ați rămas. Pentru această funcție, laptopul va continua să folosească energie, chiar dacă mai puțină.

Chiar și când sunt oprite, dispozitivele electronice sau unele aparate electrocasnice continuă să utilizeze electricitate pentru a permite funcții de fundal precum ceasuri, temporizatoare, afișaje sau pentru a primi semnale de la rețele sau din telecomenzi (sursa).

Aceste aparate necesită o comandă cu un singur buton pentru a fi trezite, iar pentru acest lucru au nevoie de energie.

Dispozitivele fără ceasuri sau care nu sunt „inteligente”, cum ar fi lămpile și prăjitoarele de pâine, nu consumă energie „fantomă” (sursa).

De asemenea, cei mai mulți dintre consumatori dețin cel puțin un smartphone sau o tabletă. Un lucru pe care nu toți îl știu este că dacă sunt lăsate în priză după ce s-au încărcat, vor continua să utilizeze energie. Mai mult, unele încărcătoare vor continua să extragă cantități mici de energie, dacă nu sunt scoase din priză, chiar și atunci când dispozitivul încărcat a fost înlăturat.

Cât de mult consumă „vampirii energetici”

Unele dispozitive au un consum ascuns nesemnificativ când sunt oprite sau în standby, dar la altele e destul de important. Caracteristicile tehnice ale unor aparate vă pot arăta inclusiv câtă energie consumă când sunt lăsate în repaus sau oprite, fără a fi deconectate de la alimentarea cu energie. Așadar, puteți verifica acest lucru, dacă doriți.

Am făcut un exercițiu și am căutat pe site-ul unui mare retailer de aparate electronice și electrocasnice din România câteva exemple. Fără să intrăm în detalii despre marcă și model, un televizor smart cu o putere consumată în funcțiune de 72 wați (W), are o putere consumată în standby de 0,5 W. Un amplificator stereo cu o putere consumată în funcțiune de 220 W, consumă în standby 0,2 W. O imprimantă multifuncțională color are următorul consum de energie: 12 W atunci când funcționează (copiere independentă), 4,5 W (pregătită pentru execuția comenzilor) 0,7 W (repaus), 0,2 W (oprită). Poate că luate independent, nu e mult, dar adunați toate dispozitivele din locuință care ar putea avea astfel de consumuri ascunse și veți vedea că se strâng într-o cifră care să vă dea de gândit.

Potrivit unui studiu realizat în 2021 de British Gas, un mare furnizor britanic de energie, vampirii de energie consumă aproximativ 2,5 miliarde de euro pe an de la gospodăriile britanice.

Potrivit companiei, consumatorii ar putea economisi până la 23% din facturile anuale de electricitate, dacă vor opri dispozitivele electronice vampir. Alte studii au descoperit că consumul de energie al vampirilor reprezintă 5-10% din totalul electricității din clădirile rezidențiale și aproximativ 1% din emisiile de dioxid de carbon din lume, potrivit Harvard University.

Cum puteți lăsa „vampirii energetici” fără putere

Reducerea puterii „vampirilor” este o idee foarte bună pentru a economisi energie. Așadar, iată ce puteți face!

În primul rând, verificați aparatele lăsate în standby din locuință.

Scoateți încărcătorul din priză imediat ce nu mai este utilizat și dispozitivul este complet încărcat.

Noaptea sau atunci când nu sunt utilizate, încercați să opriți dispozitivele de la rețea, în loc să le treceți în standby. De pildă, „un monitor de calculator lăsat deschis peste noapte poate risipi suficientă energie electrică pentru a imprima peste 500 de pagini, conform Energy Saving Trust” (sursa). Chiar și banalul telefon nu trebuie lăsat la încărcat peste noapte, când nu are nevoie decât de 1-2 ore, mai ales că tehnologia actuală a încărcătoarelor rapide a redus mult timpii de încărcare.

Opriți întrerupătorul de alimentare sau deconectați aparatele de la priză atunci când nu sunt utilizate. Astfel, le veți împiedica să consume liniștite electricitate, scoțându-vă mai mulți bani din portofel. Încercați, de asemenea, prizele automate cu cronometru, care reduc încărcarea de energie a aparatelor ce nu sunt necesare peste noapte.

Pentru că nu e foarte confortabil să scoateți din priză zilnic fiecare aparat din casă, o soluție ar fi să conectați mai multe dispozitive electronice (ex: computer, consolă de jocuri, televizor) la un prelungitor cu întrerupător și prize multiple, pentru a opri cu ușurință alimentarea pe timp de noapte.

Dacă frigiderul are nevoie de energie constant pentru a funcționa, alte aparate sunt folosite poate doar o dată la câteva zile, așa că scoaterea lor din priză după fiecare utilizare va aduce un câștig.

Trecerea dispozitivelor în modul „economisire a energiei” sau ECO este o altă modalitate de a reduce consumul de energie, menținând totuși funcțiile esențiale ale aparatului (ex: la cuptoarele cu microunde). Așadar, când veți cumpăra un produs nou, selectați unul care are un consum redus de energie în modul standby.