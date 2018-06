Ce face statul român cu proprietățile CONFISCATE de la Dan Voiculescu. Cine ar putea să cumpere imobilele

În urma deciziei din 2014,din dosarul ICA, în care au fost condamnate mai multe persoane, între care și omul de afaceri Dan Voiculescu, magistrații au dispus confiscarea mai multor imobile. Deși statul român a intrat în posesia bunurilor respective, reprzentanții ANAF susțin că nu pot fi vândute, întrucât sunt implicate în diverse litigii. Doar in cazul unuia dintre imobile au fost demarate procedurile. O cladire este acum oferita instituțiilor de stat care nu au sediu, însă dacă nicio instituție nu depune cerere va fi pus spre vânzare.

Informații despre unul dintre imobile și terenul aferent sunt în prezent pe site-ul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), existând posibilitatea ca, într-un termen de 45 de zile de la anunțul postat pe site, o instituție publică să depună documentația pentru a prelua clădirea.

În cazul în care instituțiile statului sau asociațiile care potrivit legii pot obține imobile de la stat nu solicită blocul și terenul, atunci acesta va fi pus spre vânzare. Dacă se va ajunge aici, primii care ar putea cumpăra clădirea și terenul sunt foștii chiriași, reprezentanții televiziunii fondate de Dan Voiculescu, întrucât, cel puțin deocamdată, instanța le-a admis dreptul de preemțiune.

"Dacă nu, mergem pe procedura de licitatie, daca aveam o hotărâre definitivă va trebui sa-i intrebam daca ne dau pretul de evaluare. Dacă da, s-a încheiat afacerea", a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, Lilian Ilie, director al Direcției Executări Silite din cadrul ANAF.

Este vorba despre un teren intravilan de 3000 mp și o constructie cu destinație birouri, suprafață construită la sol 735,42 mp, suprafață utilă 7.856,60 mp (S+P+9E+Etaj tehnic și construcții aferente ce deservesc construcția principală), situat în strada Gârlei.

Terenul și imobilul sunt evaluate la 48.855.604 Lei. Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de catre o alta institutie este 17 august 2018.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale, este una dintre mențiunile de pe site-ul ANABI.

"Noi am considerat că cei de la Antenă nu au acest drept, noi am confiscat de la ICA, proprietar era ICA, Antena era chiriaș. Reclamantul a înaintat acțiune în civil, iar instanța a zis că au contract în chirie, deci au drept de preemțiune. Au dat această soluție la fond, în apel, iar acum suntem în recurs", a explicat Lilian Ilie.

Directorul din cadrul ANAF a precizat că sunt mai multe situații care au dus la imposibilitatea de a vinde bunurile confiscate în acest dosar, cele mai multe având legătură cu diferite litigii.

"Un alt litigiu a fost cel legate de evaluarea bunurilor. Au obținut anularea evaluării, am refăcută. Sunt mai multe motive pentru care încă stăm cu ele. La unul dintre cele patru imobile, judecătorii au zis că se confiscă un imobil teren. Când am mers acolo am găsit o clădire de P+3, judecătorii, în prima instanță, au zis că se confiscă și imobilul. Reclamantul a contestat în civil, iar instanta a desfiintat acea lamurire care ne dadea dreptul sa avem si cladirea. Motivul a fost unul de procedură, că nu au fost citate partiele la procedura anterioara. S-a retrimis la judecată la CAB aceasta situatie sa se faca procedura cum trebuie. E in stadiu de judecata, cum sa vinzi terenul fara cladire?", susține Lilian Ilie.