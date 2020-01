Ce lovitură! Înaintea moțiunii de cenzură, un senator PSD trece la PNL

Cu doar câteva zile înaintea unei moțiuni de cenzură, senatorul Emanoil Savin a trecut de la PSD la PNL. Savin face cale întoarsă către liberali, asta după ce în 2016 migrase la PSD-ul care era pe cai mari.

"Poziţia mea este pentru primari, de când am fost ales senator am încercat să ajut autorităţile locale şi asta vreau să fac în continuare. În comunităţile locale contează omul, nu partidul. Lumea votează omul gospodar, nu pe cei pe care îi găseşti doar pe internet, zici că-s Uber. Am fost detaşat la PSD trei ani, acum m-am întors. Înainte să merg la ei, nu aveau niciun primar pe Valea Prahovei iar în mai multe localităţi nu aveau nici măcar consilieri locali", a declarat senatorul Emanoil Savin. Acesta a explicat şi motivele care au condus la "ruptura" de PSD, arătându-se nemulţumit de modul în care Liviu Dragnea a condus partidul şi a susţinut oamenii pentru posturi cheie: "Am avut un meci la nivel central cu PSD-ul, nu la nivel judeţean. Cu organizaţia Prahova am avut o relaţie foarte bună, dar n-am mai rezistat la prostiile pe care le-a făcut Dragnea. L-am considerat vinovat pe el, au fost multe decizii proaste, de la Shhaideh la Dăncilă, a făcut propuneri neinspirate pentru funcţii", a spus Emanoil Savin, conform Telegrama.