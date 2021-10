Cei 25 de finalişti ai National Book Awards 2021 au fost anunţaţi la cele cinci categorii

Cei 25 de finalişti ai National Book Awards 2021, prestigios premiu literar american, au fost anunţaţi marţi în cinci categorii - ficţiune, nonficţiune, poezie, literatură în traducere şi literatură pentru tineri -, informează The Guardian, citat de agerpres.

La secţiunea ficţiune, Lauren Groff, care mai are în palmares două nominalizări la National Book Awards, a fost selectată pentru romanul ''Matrix'', despre destinul unei femei curajoase din secolul al XII-lea. Ea va concura cu Anthony Doerr, laureat al premiului Pulitzer, nominalizat pentru romanul ''Cloud Cuckoo Land'', a cărui acţiune este plasată de-a lungul unei perioade de 700 de ani, Laird Hunt, aflat în competiţie cu romanul ''Zorrie'', Jason Mott, cu ''Hell of a Book'' şi Robert Jones Jr., cu romanul său de debut ''The Prophets'', o poveste de dragoste gay care se desfăşoară pe o plantaţie unde munceau sclavi.

În categoria nonficţiune au fost nominalizaţi: Hanif Abdurraqib, pentru ''A Little Devil in America: Notes in Praise of Black Performance'', o colecţie de eseuri despre cultura afro-americană din Statele Unite, Grace M. Cho, pentru volumul ''Tastes Like War'', care vorbeşte despre relaţia dintre mâncare şi sănătatea mintală, Tiya Miles, pentru ''All That She Carried: The Journey of Ashley's Sack a Black Family Keepsake'', Nicole Eustace, autoarea ''Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America'' şi Lucas Bessire, aflat în competiţie cu ''Running Out: In Search of Water on the High Plains''.Finaliştii secţiunii de poezie sunt: Desiree C. Bailey, autoarea volumului ''What Noise Against the Cane'', Martin Espada, cu ''Floaters'', Douglas Kearney, cu volumul ''Sho'', Hoa Nguyen, nominalizată pentru ''A Thousand Times You Lose Your Treasure'' şi Jackie Wang, autoarea ''The Sunflower Cast a Spell to Save Us from the Void''. Anul acesta, în categoria poezie au fost nominalizaţi patru autori de culoare.Scriitorii nominalizaţi pentru literatură în traducere sunt: Elisa Shua Dusapin, autoarea ''Winter in Sokcho'', tradusă din franceză de Aneesa Abbas Higgins; Ge Fei cu ''Peach Blossom Paradise'', transpusă din chineză de Canaan Morse; Nona Fernandez cu ''The Twilight Zone'', tradusă din spaniolă de Natasha Wimmer Graywolf; Benjamin Labatut cu ''When We Cease to Understand the World'', tradusă din spaniolă de Adrian Nathan West şi Samar Yazbek, pentru ''Planet of Clay'', tradusă din arabă de Leri Price.Finaliştii în categoria literatură pentru tineri sunt: Shing Yin Khor, cu volumul ''The Legend of Auntie Po''; Malinda Lo, cu ''Last Night at the Telegraph Club''; Kyle Lukoff, pentru volumul ''Too Bright to See''; Kekla Magoon, cu ''Revolution in Our Time: The Black Panther Party's Promise to the People'' şi Amber McBride, autoarea ''Me (Moth) Feiwel and Friends''.Cea de-a 72-a ceremonie de decernare a National Book Awards va avea loc pe 17 noiembrie. Ca şi anul trecut, evenimentul se va desfăşura exclusiv online.În 2020, câştigătorul categoriei ficţiune a fost scriitorul Charles Yu, pentru romanul ''Interior Chinatown''.