Cei 86 șefi de promoţie ai Universităţii Politehnica din Bucureşti au depus jurământul de inginer

Cei 86 de şefi ai promoţiei "Academician Virgiliu N. Constantinescu" a Universităţii Politehnica din Bucureşti au depus sâmbătă jurământul de inginer, în cadrul unei ceremonii de absolvire organizată de instituţia de învăţământ superior, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară în contextul pandemiei, agerpres.ro.

"Aţi reuşit. Este o onoare pentru mine să mă pot adresa vouă, nouă generaţie de ingineri de top ai României. (...) Generaţia care certifică într-un mod unic că teoria haosului este 100% adevărată, este reală, este demonstrată. Generaţia care arată că efectul fluture chiar există, funcţionează, se adevereşte. Generaţia care demonstrează că sinergia nu este doar un concept ce se predă în şcoli, ci este o realitate cu roade ce depăşesc orice aşteptări. În felul vostru fără precedent aţi arătat că apropierea de şi între oameni nu are nicio legătură cu distanţele despre care învăţăm în cărţile de matematică sau fizică. În modul vostru unic sunteţi generaţia care pleacă din facultate cu mult mai mult decât învăţătura din timpul cursurilor, ale seminariilor, al laboratoarelor sau orelor de practică. Voi plecaţi de aici cu învăţămintele de viaţă de care unii oameni nu au parte niciodată. Oricât de greu ne-a fost tuturor, am încercat cu toate puterile noastre şi punând la bătaie toate resursele pe care le avem să vă fim sprijin şi exemple. (...) Reputaţia academică a universităţii creşte an de an. Alături de aceasta a crescut şi reputaţia în rândul angajatorilor şi companiilor. (...) Am demonstrat cu toţii că a fi inginer înseamnă a veni cu soluţii reale la problemele care afectează întreaga societate", a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, cu prilejul festivităţii.

El a amintit că în acest an "complicat" universitatea nu a învăţat doar studenţii, ci cercetătorii ei au descoperit dezinfectanţi "inovatori, biodegradabili şi eficienţi" contra COVID-19, au creat un robot care poate fi utilizat pentru a examina pacienţii potenţial infectaţi cu noul coronavirus şi au realizat măşti, viziere, dar şi un model de ventilator pentru ventilaţie asistată.

În cadrul festivităţii, singurul cosmonaut român Dumitru Prunariu a primit din partea reprezentanţilor UPB un trofeu.

Aproximativ 4.000 de ingineri absolvenţi ai UPB depun jurământul în cadrul a 18 ceremonii de absolvire ce se desfăşoară în perioada 10 - 17 iulie, pe platoul din faţa Rectoratului UPB.

Ceremoniile se vor desfăşura cu respectarea regulilor sanitare. Astfel, potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ superior, încă de la intrarea în campus a studenţilor, dar şi a însoţitorilor acestora, li se vor măsura temperatura, vor avea la dispoziţie dezinfectant, iar angajaţii şi voluntarii universităţii vor prezenta regulile pe care participanţii vor trebui să le respecte pe durata întregii ceremonii.

De asemenea, va fi organizat un traseu pe care studenţii îl vor putea urma astfel încât să fie păstrată distanţarea socială. În acelaşi scop, vor fi pregătite pentru ceremonie scaune aşezate la distanţă de 2 metri.

"Promoţia "Academician Virgiliu N. Constantinescu" a Universităţii Politehnica din Bucureşti numără peste 4.000 de ingineri. Dintre aceştia, mai mult de 3.000 au reuşit să îşi găsească un loc de muncă în diferite companii, încă din timpul anilor de licenţă", afirmă reprezentanţii UPB.