Cel mai mare fond suveran din lume avertizează polonia; conglomeratul polonez Polski Koncern Naftowy Orlen, plasat sub observație

Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a dat un avertisment Poloniei, plasând sub observaţie conglomeratul polonez Polski Koncern Naftowy Orlen din cauza riscurilor de atingeri la adresa libertăţii presei, transmite joi AFP, potrivit Agerpres.

Orlen, controlat de statul polonez, a achiziţionat grupul Polska Press, care deţine majoritatea ziarelor poloneze, precum şi a site-urilor de ştiri şi grupurilor de presă locale.'De la această achiziţie, un număr de redactori au fost înlocuiţi şi se susţine că Orlen s-a amestecat în decizii redacţionale', a notat Consiliul etic care emite recomandări fondului suveran.'Un număr de comentatori consacraţi au subliniat că controlul Orlen de către stat ar putea expune Polska Press la practici de influenţă politică şi că achiziţia ar putea, în consecinţă, să aibă efecte negative asupra libertăţii de expresie', a afirmat consiliul într-un comunicat publicat miercuri seară, în care a insistat asupra riscurilor pe care această situaţie le implică cu prilejul alegerilor.Plasarea sub observaţie înseamnă că activităţile Orlen vor fi urmărite cu mare atenţie de către fond, care s-ar putea retrage din acţionariat în caz de încălcare a criteriilor sale etice.În clasamentul Press Freedom Index alcătuit în fiecare an de organizaţia Reporteri Fără Frontiere (RFF), Polonia a căzut în 2022 pe poziţia a 66-a, între Cipru şi Bosnia-Herţegovina, după ce ocupa locul al 18-lea în 2015, anul în care dreapta populistă naţionalistă a ajuns la putere.'După ce a făcut din media publice instrumente de propagandă, guvernul şi-a înmulţit tentativele de a influenţa linia editorială a media private şi de a controla informaţiile despre subiectele sensibile', se îngrijora RFF într-un raport publicat la sfârşitul anului trecut.'O companie de stat (Orlen, n.red.) a achiziţionat 20 din 24 de ziare regionale şi, la nivel local, media private se confruntă cu concurenţa feroce a publicaţiilor gestionate de autorităţi', adăuga raportul.Conform celor mai recente date disponibile, fondul suveran al Norvegiei, care valora joi în jur de 13.715 miliarde de coroane norvegiene (1.247 miliarde de euro), deţinea la sfârşitul lui 2022 o participaţie de 1,15% la Orlen, aproape 2 miliarde de coroane la acea dată.Fondul, ce are ca scop valorificarea uriaşelor venituri din petrol şi gaze ale statului norvegian, este guvernat de reguli etice care îi interzic să investească în companii vinovate de încălcări grave ale drepturilor omului sau producătoare de arme nucleare, cărbune sau tutun.