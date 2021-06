Cele mai puternice site-uri și publicații online au căzut: New York Times, Le Monde, BBC, CNN, The Guardian sau Financial Times

Mai multe site-uri web din întreaga lume, inclusiv publicații media importante precum New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times, precum și platforma Reddit, au fost inaccesibile marți, în jurul orei amiezei, arată Euronews.com

Site-urile afișau mesaje precum „Eroare 503 Service indisponibil” sau „Eroare conexiune”.

Se crede că o problemă tehnică este motivul pentru întreruperi în întreaga lume.

Platforma Fastly a confirmat întreruperea pe site-ul lor web. „În prezent, investigăm impactul potențial asupra performanței cu serviciile noastre CDN”, a spus firma.