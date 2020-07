Cercetătoarea Ada Hajdu a fost decorată post-mortem de președintele Iohannis cu ordinul 'Meritul Cultural'

Cercetătoarea Ada Hajdu, cadru didactic al Universității de Arte din București, a fost decorată post-mortem, miercuri, de președintele Klaus Iohannis cu ordinul „Meritul Cultural”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, anunță MEDIAFAX.

Președintele României a semnat miercuri decretul de decorare post-mortem a Adei Hajdu.

„În semn de recunoștință și apreciere pentru profesionalismul și dăruirea de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere academice dedicate istoriei artei și arhitecturii, Președintele Klaus Iohannis a conferit post-mortem Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria H – „Cercetarea ştiinţifică”, cercetătoarei Ada Hajdu, cadru didactic al Universității de Arte din București”, potrivit sursei citate.

Ada Hajdu a murit, marți, la vârsta de 42 de ani.

„Ada Hajdu va rămâne mereu vie în amintirea noastră în lumina aparatelor de proiecție din sălile catedrei de Istoria Artei a Universității Naționale de Arte din București unde, timp de aproape douăzeci de ani, a îndrumat cu pasiune, entuziasm și nesfârșită dedicare numeroase generații de studenți, ghidându-le, protectoare, primii pași în domeniul arhitecturii și artei de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în sfera studiilor de teoria și istoria istoriei artei și, mai ales, pe terenul metodologiei cercetării și redactării textelor de specialitate. Ne-au ramas de la ea volumele „Arhitectură și Proiect Național - Stilul Național Românesc” (NOI Media Print, București, 2009), „Arta 1900 în România” (NOI Media Print, București, 2008, 2013), importantul capitol „The Search for the National Architectural Styles in Serbia, Romania and Bulgaria from the Mid-Nineteenth Century to Word War I”, apărut în reputata serie de volume „Entangled Histories of the Balkans”, (vol. IV, Brill, Leiden, 2017), inițierea și coordonarea Revistei „Caiete de Istoria Artei” (UNArte, București, 2017, 2018), alături de numeroase articole, comunicări și conferințe. Dar, cel mai important, vom păstra de la Ada spiritul critic și pătrunzător, atenția pentru metodă, rabdarea, perseverența și ambiția de a crea ceva relevant pentru domeniu”, potrivit Institutului de Istoria Artei.

Ada Hajdu va fi înmormântată joi.