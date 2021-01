CFR Călători va încheia anul 2020 cu pierderi de peste 300 de milioane de lei, precizează directorul general al companiei

CFR Călători va încheia anul 2020 cu pierderi de peste 300 de milioane de lei, în scădere faţă de bugetarea de la începutul anului, când erau prevăzute 680 milioane de lei, a declarat, miercuri, directorul general al companiei, Dan Costescu, cu prilejul unei acţiuni de promovare a rutei Gara de Nord - Otopeni, deschisă recent.

Întrebat despre o eventuală restructurare a companiei, în contextul declaraţiei premierului Florin Cîţu, potrivit căruia acordarea unor sume de la buget pentru companiile aflate în subordinea ministerelor va fi condiţionată de acest lucru, Costescu a răspuns: "CFR Călători se află într-o restructurare continuă şi a luat măsuri destul de dure încă de la începutul pandemiei", potrivit agerpres.ro.

"Noi, atunci, am ajustat, am raţionalizat numărul de trenuri, programul de lucru, am avut şi zone cu şomaj tehnic acolo unde a fost carantină completă şi vreau să vă spun că aceasta ne-a adus economii undeva la 100-200 de milioane de lei. Această restructurare poţi să o faci violent şi să dai oameni afară sau poţi să o faci progresiv, aşa cum am făcut-o noi şi, faţă de 680 de milioane de lei pierdere, cât era programat la începutul anului, deja la următoarea rectificare am coborât la 580 (de milioane de lei - n. r.) şi eu sunt convins că o să încheiem cu 300 şi ceva de milioane de lei, respectiv cu o pierdere comparabilă cu cea din anii anteriori, în condiţiile în care, totuşi, datorită restricţiilor de mobilitate impuse, oamenii nu au avut voie să circule, noi am încasat mai puţin cu 300 de milioane de lei. Această diferenţă se regăseşte în măsurile pe care noi le-am luat, eu zic că foarte eficiente", a adăugat el.

Potrivit şefului CFR Călători, dacă la începutul lui 2020 în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei erau bugetaţi 13.100 de salariaţi, sfârşitul anului a venit cu doar 11.800.

"Vă dau doar un exemplu despre această reformă continuă pe care noi ne-am propus-o la CFR Călători şi pe care am şi făcut-o. Faţă de numărul de angajaţi bugetaţi de 13.100, care erau puşi în bugetul pentru 2020, acum suntem 11.800, deci este o măsură destul de importanţă şi ea a fost aşa cum am spus şi apreciată. La rectificări am avut de exemplu 130 de milioane de lei acordaţi transportului feroviar tocmai ca răspuns la măsurile pe care le-am aplicat. Altfel nu i-am fi luat. Noi avem convingerea că şi în acest an măsurile noastre demonstrabile, palpabile, vor fi apreciate de Guvern şi vom primi banii de care avem nevoie pentru dezvoltare. Pentru că una este bugetul de funcţionare operaţional şi alta este bugetul de investiţii. Trebuie să le avem pe amândouă în vedere. Cel de investiţii pregăteşte anii următori", a explicat Costescu.

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că Executivul a început pregătirea pentru bugetul anului 2021 iar în acest sens a afirmat că propunerea este ca bugetul să fie votat în Parlament pe 4 februarie.

"Am cerut o analiză a actelor normative care sunt în vigoare şi au un impact bugetar, dar nu pot fi susţinute în totalitate de bugetul anului 2021 (...) toate actele normative, pentru fiecare minister, cu impact bugetar, să vedem unde le punem", a spus el.

În acest sens, fiecare ministru trebuie să vină cu o notă de prezentare. Cîţu a adăugat că a cerut ministerelor care au în subordine operatori economici "să facă o analiză pe baza rapoartelor contabile".

"Până pe 4 februarie, fiecare ministru va trebui să prezinte spre aprobare în Guvern un memorandum care să conţină situaţia actuală a acestor operatori economici, cauzele care au determinat înregistrarea de pierderi, plăţi restante arierate şi aşa mai departe şi, bineînţeles, un set de măsuri concrete, cuantificabile şi cu termene clare pentru eficientizarea acestor companii", a mai spus premierul.

El a subliniat, în acest sens, că "acordarea unor sume de la buget pentru aceşti operatori economici o să fie condiţionată ferm de respectarea măsurilor menţionate în aceste memorandumuri".