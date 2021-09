CFR Cluj transferă din Finlanda. Fotbalistul de 27 de ani a început fotbalul la academia celor de la Manchester City

Clubul de fotbal CFR Cluj l-a transferat pe mijlocaşul ghanez Nana Boateng, cel care a evoluat ultima oară în Finlanda, la KuPS Kuopio, fosta noastră adversară a grupării ardelene din play-off-ul ediţiei trecute a Europa League.

"CFR 1907 Cluj anunţă transferul mijlocaşului ghanez Nana Boateng. Fotbalistul de 27 de ani a început fotbalul la academia celor de la Manchester City, iar în ultimul sezon a jucat în Finlanda, la fosta noastră adversară din play-off-ul UEFA Europa League, KuPS Kuopio. Îi urăm bun venit şi multă baftă în tricoul vişiniu", informează site-ul oficial al grupării ardelene, conform agerpres.

Nana Boateng a debutat la echipa din ţara sa natală, Right to Dream Academy, fiind recrutat apoi la vârsta de 17 ani de clubul englez Manchester City. El a jucat la echipele Under 18, Under 21 şi Under 23 ale grupării din Manchester, pentru ca ulterior să evolueze la Stromsgodset IF (Norvegia), Colorado Rapids (SUA) şi KuPS Kuopio (Finlanda).Boateng este al patrulea transfer realizat de CFR Cluj de la instalarea antrenorului Dan Petrescu, după Juan Emmanuel Culio, Mihai Bordeianu şi Florin Ştefan.