CFR SA a semnat contractul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din staţiile Feteşti şi Ciulniţa

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA şi Asocierea SC Arcada Company SA - SC ISPCF SA au semnat contractul, în valoare de 309,209 milioane de lei (fără TVA), pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de modernizare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare din staţiile Feteşti şi Ciulniţa.

Programul de modernizare din staţiile Feteşti şi Ciulniţa cuprinde lucrări complexe de infrastructură, dar şi de suprastructură feroviară, astfel: terasamente, linii, construcţii civile şi de arhitectură, lucrări de instalaţii, de energoalimentare şi de telecomunicaţii, potrivit unui comunicat al CFR SA, remis luni AGERPRES.Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: îmbunătăţirea infrastructurii pentru creşterea vitezei de circulaţie între 120 km/h şi 160 km/h pe liniile directe din staţii; mărirea capacităţii de tranzit; modernizarea sistemului de electrificare (25 kV) şi a echipamentului de telecomunicaţii din cele două staţii; asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI, în special în ceea ce priveşte sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din staţii (min. 750 metri); modernizarea staţiilor Feteşti şi Ciulniţa, prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizatorii transportului feroviar - construcţia unei pasarele în staţia Feteşti, pasaje pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare, facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi etc.; modernizarea clădirilor (CED) şi centralizare electronică în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);Sursa de finanţare este asigurată din fonduri alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) în procent de 85% şi finanţare naţională (15%+TVA), alocată de la bugetul de stat.Durata contractului este de 84 de luni, dintre care 24 luni pentru proiectare şi execuţie astfel: 3 luni pentru proiectare şi o lună verificare documentaţie, plus 20 de luni execuţie lucrări. La acestea se adaugă 60 de luni, perioada de garanţie.