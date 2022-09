Preşedintele Consiliului European: Regina Elizabeth a II-a nu a eşuat niciodată în a ne arăta importanţa valorilor durabile într-o lume modernă

Preşedintele Consiliului European Charles Michel a deplâns decesul reginei Elizabeth a II-a, afirmând că aceasta a arătat importanţa valorilor durabile într-o lume modernă.

"Gândurile noastre se îndreaptă acum către familia regală şi către toţi cei care o plâng pe regina Elizabeth a II-a în Marea Britanie şi în întreaga lume. Cândva numită Elizabeth cea statornică, ea nu a eşuat niciodată să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă prin serviciul şi angajamentul ei", a scris Michel pe Twitter.

Regina Elizabeth a II-a a murit, joi, la castelul Balmoral, la 96 de ani, după 70 de ani de domnie.

Our thoughts are with the royal family and all those who mourn Queen Elizabeth II in the UK and worldwide.



Once called Elizabeth the Steadfast, she never failed to show us the importance of lasting values in a modern world with her service and commitment. pic.twitter.com/NZj3qcyhU7