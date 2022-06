Chilavert candidează la alegerile prezidenţiale din Paraguay: Am decis să îmi oficializez candidatura pentru ca poporul nostru să se simtă din nou mândru

Fostul portar Jose Luis Chilavert, în vârstă de 56 de ani, a anunţat în social media că va candida la alegerile pentru preşedinţia Paraguayului, care vor avea loc în 2023, potrivit news.ro.

“După ce am reflectat şi am simţit responsabilitatea construirii unui Paraguay mai bun, am decis să îmi oficializez candidatura pentru postul de preşedinte, pentru ca poporul nostru să se simtă din nou mândru că este paraguayan”, a notat Chilavert pe Twitter.

Jose Luis Chilavert a jucat în carieră la echipe ca Guarani, San Lorenzo, Real Zaragoza, Velez Sarsfield, Strasbourg şi Penarol.

El s-a remarcat ca un portar-golgheter, marcând numeroase goluri din penaltiuri şi lovituri libere. La echipa naţională a Paraguayului, Chilavert a strâns 74 de prezenţe şi opt goluri marcate, un record în rândul goalkeeperilor la acest ultim capitol.

Chilavert a înscris în cariera de jucător profesionist 67 de goluri, multe decisive, fiind al doilea portar din acest punct de vedere după brazilianul Rogerio Ceni (131). Chilavert a fost primul portar care a reuşit un hat trick, în 1999, în meciul dintre Velez Sarsfield şi Ferro Carril Oeste, scor 6-1. Atunci, portarul paraguayan a marcat din trei penaltiuri.